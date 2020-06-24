  • BIST 114.621
  • Altın 390,859
  • Dolar 6,8501
  • Euro 7,7236
  • Ankara 27 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 26 °C
»

EGM'den bazı baro başkanlarının yaptığı yürüyüşe ilişkin açıklama

Türkiye'nin farklı illerinden Ankara'ya gelen bazı baro başkanlarının başlattıkları yürüyüşün yasalara aykırı olarak il girişinde engellendiği iddialarının hukuki dayanaktan yoksun olduğu bildirildi.
EGM'den bazı baro başkanlarının yaptığı yürüyüşe ilişkin açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM) yapılan açıklamada, bazı illerden Ankara girişine araçlarıyla gelen baro başkanlarının toplu olarak yürüyüş yapmak istedikleri anımsatıldı.

Baro başkanlarına, şehirler arası yollarda toplantı ve gösteri yürüyüşünün, kanun gereği yapılamayacağının belirtildiği açıklamada, mevcut pandemi tedbirleri ve il hıfzıssıhha kurullarının aldığı kararlar nedeniyle yürüyüşe müsaade edilmeyeceğinin de iletildiği anlatıldı.

Açıklamada, baro başkanlarına ayrıca geldikleri araçlarla şehre girebilecekleri, Anıtkabir veya bir başka yere gitmeleri hususunda kendilerine yardımcı olunacağının söylendiği kaydedilen açıklamada, "Buna rağmen yürüyüşü yapmak için ısrar eden ve bir süre şehirler arası karayolunu trafiğe kapayan grup, mevzuata uygun şekilde davranılmak suretiyle kenara çekilerek yolun trafiğe açılması sağlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Bu durumun bazı kesimlerce polisin yetkisini aştığı ve yürüyüşün yasalara aykırı olarak engellendiği şeklinde değerlendirildiği belirtilen açıklamada "Yürüyüşün yasalara aykırı olarak engellendiği iddiası hukuki dayanaktan yoksundur. Bu tamamen bilgi eksikliği veya kasıtlı olarak kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir." değerlendirilmesi yer aldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Moskova'da Koronavirüs salgınına rağmen Zafer Günü resmi geçidi24 Haziran 2020 Çarşamba 17:21
  • Şarkıcı Alişan Manisa'da kaza yaptı24 Haziran 2020 Çarşamba 16:40
  • Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Durak'ın naaşı Elazığ'daki baba evine getirildi24 Haziran 2020 Çarşamba 16:36
  • Diyarbakır'da kuyumcuların dolandırıldığı iddiası24 Haziran 2020 Çarşamba 16:30
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailesine taziye mesajı gönderdi24 Haziran 2020 Çarşamba 16:29
  • İSPARK'tan çıkartılan işçiler, İBB önünde protesto gösterisi yaptı24 Haziran 2020 Çarşamba 16:17
  • Diyarbakır'da kuyumcuların dolandırıldığı iddiası24 Haziran 2020 Çarşamba 16:16
  • Görevden uzaklaştırılan HDP'li Cizre Belediye Başkanı Zırığ'a 6 yıl 3 ay hapis cezası24 Haziran 2020 Çarşamba 15:45
  • Emniyet'ten baro başkanlarının yürüyüşüne ilişkin açıklama24 Haziran 2020 Çarşamba 15:41
  • Diyarbakır annelerinden Çiftçi: Devletimizin gücüyle inşallah tüm anneler evladına kavuşacak24 Haziran 2020 Çarşamba 15:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti