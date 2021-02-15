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EGM'den Gara'da şehit edilen polis memuru Vedat Kaya'nın KHK ile ihraç edildiği iddiasına yalanlama

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), terör örgütü PKK tarafından Gara'da şehit edilen polis memuru Vedat Kaya'nın kaçırıldıktan sonra KHK ile ihraç edildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
EGM'den Gara'da şehit edilen polis memuru Vedat Kaya'nın KHK ile ihraç edildiği iddiasına yalanlama

Bazı sosyal medya platformlarında şehit polis memuru Vedat Kaya'nın 2016'da KHK ile ihraç edildiği iddialarının yer alması üzerine EGM yazılı açıklama yaptı.

İddiaların "kesinlikle gerçeği yansıtmadığı" vurgulanan açıklamada, KHK'lar kapsamında yapılan kamu görevinden çıkarma işlemlerinin, ilgililerin isimleri ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği hatırlatıldı.

Şehit Kaya hakkında bu kapsamda herhangi bir işlem tesis edilmediğinin ilgili KHK listelerine bakıldığında görüleceği belirtilen açıklamada, "Şehit polis memuru Vedat Kaya'nın memuriyet hakları, PKK terör örgütü tarafından kaçırıldığı günden bu yana kesintisiz olarak devam etmiştir. Menfur olayın ardından şehitlik işlemleri de başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Şehitler üzerinde yapılmaya çalışılan bu tür provokasyon girişimlerinin, şehidin ailesi ve yakınları ile emniyet teşkilatını derinden üzdüğü kaydedildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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