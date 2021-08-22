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EGO 15 kadın şoför alacak

Büyükşehir Belediyesi son yıllarda kadın istihdamını artıran politikasıyla dikkat çekerken, EGO Genel Müdürlüğü bu yıl 15 kadın otobüs şoförü alımı için düğmeye bastı.
EGO 15 kadın şoför alacak

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla liyakat esasına göre kadın şoför alımı yapacaklarını, “Kadınların yaşamın her alanında var olması gerektiğine inanıyor ve bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geçtiğimiz yıl göreve başlayan 10 kadın otobüs şoförümüzün ardından bu yıl da liyakat esasıyla 15 kadın otobüs şoförümüz direksiyon başına geçecek” sözleriyle duyurdu.

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BAŞVURU SÜRECİ 23 AĞUSTOS’TA BAŞLIYOR

Geçtiğimiz yıl Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talebi doğrultusunda 10 kadın otobüs şoförü göreve başlarken, EGO Genel Müdürlüğü şimdi de 15 kadın otobüs şoförü alımı konusunda başvuru sürecini başlattı.
Adayların, 23 Ağustos-15 Eylül 2021 tarihleri arasında EGO Genel Müdürlüğü Otobüs İşletme Daire Başkanlığına başvurması istenirken, ‘(0312)50711 88 ya da (0312)5071112’ telefon numarasını arayarak ayrıntılı bilgi alabileceği bildirildi. 

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“GÜÇLÜ KADINLARLA GÜÇLÜ YARINLARA” 

Geçtiğimiz yıl ile birlikte EGO Genel Müdürlüğü bünyesinde görev alan kadın şoför sayısının 25’e yükseleceği Ankara’da, “Güçlü Kadınlarla Güçlü Yarınlara” sloganıyla sürücü koltuğunda oturan kadın sayısı daha da artmış olacak.

 EGO Genel Müdürlüğüne başvuracak kadın adayların şu şartları taşıması gerekiyor:
-En az lise mezunu olmak,
-Kanunda belirtilen otobüs sürücü belgesine (E ya da D sınıfı) sahip olmak,
-Vardiyalı çalışma düzenine uyum sağlayabilmek,
-Karayolları Taşıma Yönetmeliğindeki kriterleri taşımak (26 yaşından gün almış olmak) ve 40 yaşından büyük olmamak,
-Sürücü adayları ve sürücülerde aranacak sağlık şartları ve muayenelerine dair yönetmeliğe uygun tam teşekküllü hastanelerden “Sürücü Olmasında Engel Yoktur” sağlık raporu almak,
-SRC belgesine sahip olmak,
-İleri ve güvenli sürüş teknikleri konusunda bilgili olmak,
-Güçlü iletişim becerilerine sahip olmak.
 

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