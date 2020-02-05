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EGO 33 Ankaray'ı temizledi

EGO Genel Müdürlüğü Raylı Sistemler Daire Başkanlığı, ANKARAY’da kullanılan 33 trenin iç ve dış temizliğini ilk kez krem yüzey temizleyicileri ile yapmaya başladı. 
EGO 33 Ankaray'ı temizledi

Günde yaklaşık 110 bin yolcu taşıyan ve 195 sefer yapan trenlerin, iç ve dış temizliği, 8 kişilik ekip tarafından 60 kilogram krem yüzey temizleyici kullanılarak yapılıyor.

DAHA SAĞLIKLI SEYAHAT

Ev temizliğinde yoğun olarak kullanılan krem yüzey temizleyicilerinin Türkiye’de ilk kez ANKARAY vagonlarına uygulanmasıyla vatandaşların daha sağlıklı ve hijyenik ortamda seyahat etmesi sağlanıyor.
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Özellikle kış aylarında artan grip vakaları nedeniyle ANKARAY vagonlarının iç ve dış temizliğinde kullanılan krem yüzey temizleyicileri Başkentlilerden de tam not aldı.
         
EGO Raylı Sistemler Daire Başkanlığı Metro Destek Hizmetler Şube Müdürü Zeliha Kaya, ilk kez uygulanan temizlik çalışmasına ilişkin şu bilgileri verdi:
“24 yıllık ANKARAY hattında çalışan eski trenlerimizin iç ve dış temizliğini krem yüzey temizleyicileriyle yapmayı düşündük. Günde bir treni 8 arkadaşımızla birlikte 60 kilogram krem yüzey temizleyici kullanarak temizlemeye başladık. Bu hem Ankara’da hem Türkiye’de ilk kez yaptığımız bir uygulama. Normal temizlik ürünleriyle yapılan temizlik ile krem yüzey temizleyicileriyle yaptığımız temizlik farkı gözle bile görülebiliyor. Trenlerimizin kirlenme durumunu gözeterek bir sonraki temizliği ona göre yapmayı planlıyoruz. Ankaralıların temiz ve hijyenik bir ortamda seyahat etmeleri için çalışıyoruz.”

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