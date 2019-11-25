EGO sorunsalı

Ulus Anafartalar Çarşısı önünden her sabah Mamak EGO otobüslerine biniyorum, otobüsler o kadar kirli ve piski, hiç bir yere dokunmadan inmek istiyorsunuz. Özellikle bazı otobüslerin içi öyle ağır kokuyor ki kaç ayda içleri temizleniyor merak ediyorum. Hemen hemen iki günde bir bu durumla karşılaşıyorum. Normalde toplu taşıma araçlarının gün sonunda ya da ilk sefer öncesi temizlenerek dezenfekte edilmesi gerekmiyor mu? Eğer gerekiyorsa bu otobüsler neden sabahın ilk saatlerinde içerisi kir, toz içinde ve koltukları kötü kokan bir şekilde hizmete çıkıyor. Bu dikkatsizliği diğer ilçelerde görmüyoruz. Ama nedense Altındağ ve Mamak'ta sık sık bu sorunlarla karşılaşıyoruz.

Geçtiğimiz hafta Altındağ Karapürçek otobüsüne bindim, körüklü eski bir otobüs idi. Dışarıdaki tozu olduğu gibi içeri veriyordu. Gidiceğimiz yere ulaşana kadar üstümüz başımız toz oldu. Herkes söylene söylene yolculuğuna devam etti.

Çankaya'da hiç böyle bir durumla karşılaşmıyoruz. Sanırım bölgelerin ekonomik ve eğitim durumuna göre hizmet veriliyor. Bu konuyu geçtiğimiz yıllarda da çok dile getirmiştim. Yönetim değişmesine rağmen ne yazık ki bu zihniyet değişmemiş. Umarım ilgililer bundan sonra daha hassas davranırlar. Çankaya’daki vatandaş ile Mamak ve Altındağdaki vatandaşın eşit olduğunu umarım anlar Büyükşehir yetkilileri. Bu halk bunu hak etmiyor. Eminim ki aynı sorun diğer ilçelerde olsa gün içerisinde onlarca şikayet alırlar. Ama bu ilçelerde almıyorlar. Çünkü halkı alıştırmışlar. Umarım bu yazıdan sonra ilgililer daha hassas davranırlar, eğer davranmazlarsa halkın sesi olmaya devam edeceğimizi iyi bilsinler.

