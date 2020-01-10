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EGO o şoförü uzaklaştırdı

Altındağ’da, otobüste rampa olmasına rağmen engelli bir vatandaşın Özel Halk Otobüsü şoförü tarafından araca alınmaması üzerine EGO Genel Müdürlüğü, araç sürücüsünü süresiz olarak işten uzaklaştırdı.
EGO o şoförü uzaklaştırdı

Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü’nün ‘Ankara’da engelli bir vatandaşımızın Özel Halk Otobüsü’ne alınmaması’ hakkındaki açıklaması:

 “9 Ocak 2020 tarihinde, Ankara’nın Altındağ İlçesi Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nin önünde, otobüste rampa olmasına rağmen engelli bir vatandaşımızın Özel Halk Otobüsü şoförü tarafından araca alınmadığı belirlenmiştir.

Engelli vatandaşımızın bunun üzerine tekerlekli sandalye ile otobüsün önünü kestiği, tepkisinin trafikteki diğer vatandaşlar tarafından telefon kamerasıyla kaydedildiği ve Özel Halk Otobüsü şoförüne çevrede bulunan vatandaşlarımızın tepki verdiği görüntüler kamuoyuna yansımıştır.

Şoförü cep telefonuna kaydeden bir yurttaşın ise "Akşam haberlerinde izlersin abi kendini" diye tepki göstererek aldığı kaydın yayımlanması ile birlikte konu Belediyemiz tarafından incelenmiştir. 9 Ocak 2020 tarihinde yaşanan olayın EGO Genel Müdürlüğü yetkililerine intikal ettirilmesi üzerine yapılan incelemenin ardından kusurlu görülen araç derhal parka çekilmiş ve araç sürücüsü süresiz olarak işten uzaklaştırılmıştır.

Özel Halk Otobüsü’nde yaşanan bu olayla ilgili sürecin takipçisi olacağımızı da kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

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