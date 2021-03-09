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EGO şoförlerinden insanlık örneği

EGO’da şoförlük yapan Mehmet Gürbüz bulduğu içi parayla dolu çantayı sahibine ulaştırırken bir diğer şoför Ali Dölek ise yolda kaza yapan ve yanında hamile eşi bulunan vatandaşa yardım etti.
EGO şoförlerinden insanlık örneği

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı EGO’da şoför olarak görev yapan Mehmet Gürbüz ve Ali Dölek görevleri esnasında göstermiş oldukları davranışlarla takdir topladı. Mehmet Gürbüz çalıştığı esnada bulduğu para ve kart yüklü çantayı sahibine ulaştırırken, Ali Dölek ise hamile eşiyle doktordan dönen ve yolda kaza yapan vatandaşın yardımına koştu. Vatandaşların Başkent 153 hattını arayarak teşekkür etmeleri üzerine EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş şoförlere teşekkür belgesi takdim etti. 

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VATANDAŞLAR TEŞEKKÜR ETTİ 
İncirli Bakanlıklar hattında şoförlük yapan Mehmet Gürbüz çalıştığı esnada içerisinde yüklü miktarda para ve birçok kart bulunan çantayı buldu ve çantayı sahibine ulaştırdı. Söğütözü Metro İstasyonu-100.Yıl Çiğdem Mahallesi hattında görev yapan Ali Dölek ise mola verdiği esnada hamile eşiyle doktor kontrolünden dönerken kaza yapan ve lastiğinde hasar oluşan vatandaşın yardımına koştu. Daha sonra ise vatandaşlar Başkent 153 hattını arayarak şoförlerin davranışları için teşekkür etti. Teşekkürün ardından EGO Genel Müdürlüğü şoförleri örnek davranışları nedeniyle kutladı. 

BU DAVRANIŞLAR ÖRNEK OLSUN
Şoförlere teşekkür belgelerini takdim eden EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş bu davranışların özlendiğini takdir edilmesi gerektiğini belirterek, “Bunlar aslında hepimizin yapması gereken insani davranışlar ama ne yazık ki bu tarz davranışlar özlediğimiz bir davranış haline geldi. Özellikle içinde bulunduğumuz koronavrüs pandemisi sürecinde üstelik bir dinlenme molasında, hiç tereddüt etmeden kaza nedeniyle panikleyen bir vatandaşımızın yardımına koşması; diğer taraftan içinde yüklü miktarda para bulunan bir cüzdanın sahibine ulaştırılması gerçekten özlediğimiz davranış biçimleri.   Her iki arkadaşımızı da kutluyorum. Örnek davranışları için teşekkür ediyorum. Bu insani davranışlarınızın başkalarına da güzel bir örnek olacağına inanıyorum.” dedi. 

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

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