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EGO şoförlerine vatandaşla iç içe eğitim

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, Toplu Taşıma Araçlarını kullanan sürücülerin vatandaşla etkili iletişim kurabilmesi için ilk kez vatandaşların da katıldığı uygulamalı eğitim düzenliyor.
EGO şoförlerine vatandaşla iç içe eğitim

Şubat ayı sonuna kadar devam edecek eğitimler tiyatro oyunlarıyla destekleniyor. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi, personele yönelik “Kişisel Gelişim Seminerleri”nde farklı yöntemler uygulamayı sürdürüyor.

Hizmet içi eğitimlere ağırlık veren EGO Genel Müdürlüğü, otobüs şoförleriyle vatandaşları ilk kez aynı eğitimde buluşturuyor.

VATANDAŞLA İÇ İÇE UYGULAMALI EĞİTİM

Otobüs İşletme Dairesi Başkanlığı’na bağlı 5 Bölge Şube Müdürlüğü’nde görevli şoförlere verilen eğitimlerde; dezavantajlı gruplara (engelli, yaşlı ve hamile ve çocuklu ailelere) yönelik davranış biçimleri uygulamalı anlatılıyor.
 Büyükşehir Belediyesi vatandaş memnuniyetini önceleyen hizmetlere ağırlık verirken, 2 bin 500 otobüs şoförü Mavi Masa’ya şikayette bulunan vatandaşlarla bir araya getiriliyor.
 Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şefika Şule Erçetin’in verdiği eğitimlerde, otobüs şoförlerine vatandaşlarla etkili iletişim kurma yöntemleri hakkında bilgi veriliyor.

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TİYATRO OYUNLARIYLA DESTEKLENEN EĞİTİM

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Aile Yaşam Merkezleri’nde görevli tiyatro oyuncularının skeçlerle destek verdiği eğitimler Şubat ayı sonuna kadar devam edecek.

Vatandaşlar otobüs şoförlerine, toplu taşıma araçlarını kullanırken karşılaştıkları zorlukları ve davranış biçimlerini yüz yüze anlatma imkanı bulurken, eğitimler aracılığıyla sorunun kaynağında çözülmesine ve nezaket kurallarının her iki taraf için de örneklerle sunulmasına imkan sağlanıyor. 

AİLE ORTAMI

EGO’nun düzenlediği eğitime katılan otobüs şoförü Burak Birincioğlu düşüncelerini, “Burada bize bir aile ortamı sağlanıyor. Hem dertlerimizi anlatıyoruz hem de burada yaşanan sıkıntıları başka gözden görüyoruz” sözleriyle ifade ederken, Serabral Palsi hastası olan Büşra Ersoy’un annesi Sinem Ersoy ise, “Bu eğitim Ankara’da evrensellik ve erişebilirlik adına çok önemli. Çünkü engelli bireyler ve ona refakat eden insanların genel olarak topluma karışmaları için erişebilir alanları kullanmaları lazım. Bunun için de en önemlisi toplu taşıma araçları. Bununla ilgili bizim yaşadığımız sıkıntıların, süreçlerin böyle empati geliştirme toplantılarıyla gerçekleştirilmesi çok güzel. Bu tür eğitimler engelli birey ve aileleri açısından çok değerli” dedi.

Her gün vatandaşla bire bir iletişim kurduklarını ancak doğru iletişimin önemli olduğunu aldıkları eğitim sayesinde gördüklerini belirten otobüs şoförü Hasan Korkmaz da, “Aldığımız bu eğitimlerde yolculara nasıl davranılacağı ve kurallar konusunda neler yapılması gerektiği detaylı bir şekilde anlatılıyor. Bu tarz eğitimlerin verilmesi bizler için iyi oluyor” değerlendirmesinde bulundu. 

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