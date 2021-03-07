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EGO Spor Kulübü ile Gazi Üniversitesi arasında işbirliği anlaşması imzalandı

Büyükşehir Belediyesi EGO Spor Kulübü ile Gazi Üniversitesi arasında sporcuların gelişimine katkı sağlamak amacıyla iş birliği protokolü imzalandı. 
EGO Spor Kulübü ile Gazi Üniversitesi arasında işbirliği anlaşması imzalandı

Protokol kapsamında Gazi Üniversitesi Sporda Yetenek ve Performans Uygulama ve Araştırma Merkezi, EGO Spor Kulübü’ne bağlı olimpik seviyedeki sporcuların atletik performans testleri ile spor sakatlıklarından korunması konusunda destek sağlayacak.

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SPORCULARA HEM BİLİMSEL HEM SAHA DESTEĞİ SAĞLANACAK
Gazi Üniversitesi Sporda Yetenek ve Performans Uygulama ve Araştırma Merkezi, 8 bin sporcusu ve 33 branş ile dünyanın en büyük 3 kulübünden biri olarak faaliyet gösteren EGO Spor Kulübü’ne destek verecek.

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Sporda yetenek taramasından atletik performans testlerine, antrenörlerin eğitimlerinden bilimsel araştırmalara kadar proje temelli ortak çalışmalara imza atılacak. Gazi Üniversitesi Sporda Yetenek ve Performans Uygulama ve Araştırma Merkezi, EGO Spor Kulübü’ne bağlı olimpik sporculara ayrıca beslenme ve spor sakatlıklarından korunma konularında da yardımcı olacak. 

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