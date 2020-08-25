EGO Spor Kulübü'nde yeni sezona hazırlık

EGO Spor Kulübü yeni sezona hızlı girecek. Pandemi sürecinde de şampiyon çıkaran ve normalleşme süreci sonrası antrenmanlarına ağırlık veren EGO Spor Kulübü, sporcularını yeni sezona hazırlıyor.

Normalleşme döneminde Sağlık Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın belirlediği şartlarda sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun çalışmalarına devam eden EGO Spor Kulübü, 30 branşta 7 bin 300 sporcusu yeni şampiyonalara hazırlanıyor.

EGO Spor Kulübü Genel Koordinatörü Taner Özgün, başarılara doymayan bir spor kulübü yarattıklarını belirterek, “Son 1 yılda pandemi dönemine kadar bine yakın madalya kazandık. 400 tane altın madalyamız var” dedi. EGO Spor Kulübü’nün farklı branşlar da sporcuyu yetiştirdiğine ve yeni olimpiyatlara hazırlandığına dikkat çeken Özgün, şu bilgileri verdi:

“Önümüzde olimpiyatlar var. Paralimpik olimpiyatlar var. Bu olimpiyatlara katılacak sporcularımız var. Sağlık Bakanlığımızın uygun gördüğü şartlarda, bütün branşlarımızda çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun şekilde çalışmalarımız sürüyor. EGO Spor pandemi sürecinde de rahat durmadı tabi, bu süreçte de bir şampiyon çıkardı. Ümit Şamiloğlu, Dünya Jimnastik Federasyonu tarafından şampiyon ilan edildi.”

Sincan Aile Yaşam Merkezi İdarecisi Ali Artuç da satrançtan basketbola, yüzmeden masa tenisine kadar birçok spor branşının Büyükşehir Belediyesi Aile Yaşam Merkezlerinde yer aldığını vurgulayarak, “EGO Spor Kulubü ile yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde sporu daha ileriye taşımak ve vatandaşlarımıza daha uygun şekilde hizmet verebilmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Profesyonel spor eğitmenleri eşliğinde branşlar da daha kaliteli hizmet vermek için çabalıyoruz. Bu protokolün gerçekleşmesinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş ve EGO Spor Kulubü Başkanımız Akın Hondoroğlu’na desteklerinden ötürü çok teşekkür ediyoruz” dedi.

BAŞKENT ŞAMPİYONA DOYMUYOR

EGO Spor ailesinin üyesi olmaktan gurur duyan ve yoğun bir antrenman dönemine giren sporcular ise düşüncelerini şu sözlerle paylaştı:

-Fatih İzgi: “15 yıldır karate sporuyla uğraşıyorum. Avrupa ve Balkan üçüncüsüyüm. 5 ay önce EGO Spor ailesine katıldım ve bundan gurur duyuyorum. Çok güçlü kadroya sahibiz. Kendimi daha fazla geliştirme imkânı olduğu için EGO Spor ailesine katıldım.”

-Ayşegül Yıldırım: “20 yaşındayım. 8 yıldır judo yapıyorum. Son 4 yıldır profesyonel olarak EGO Spor’da judo yapıyorum. Spor bana çok fazla şey kattı. Özgüvenim yerine geldi, kendimi kontrol etmeyi öğrendim. Kulübüm EGO Spor bana maddi ve manevi açıdan hep destek oldu. 2013 yılında yıldızlarda Türkiye Şampiyonu oldum. Büyüklerde ise 2016 yılında Türkiye ikinciliğim var. EGO Spor’da olmaktan çok mutluyum.”

-Sinem Karakaya: “3 yıldır kick boks yapıyorum. Normalde maçlara katılamıyordum. EGO Spor’a geçmeden önce Avrupa Şampiyonasına katılmak için hak kazandım ancak herhangi bir destek ve sponsor bulamadığım için katılamamıştım. Hocam aracılığı ile EGO Spor’a geldim. Kulübümün bana verdiği destek ile artık her maça, her turnuvaya katılabiliyorum. 3 kez Türkiye Şampiyonu oldum. Şimdi de önümüzdeki maçlar için çalışıyoruz. EGO Spor’a bana ve diğer kadın sporculara verdiği destek için çok teşekkür ediyorum.”