EGO Spor wushu'da iddialı

EGO Spor Kulübü; judo, karate, taekwondo branşlarında elde ettiği başarılara wushu sporunda kazandığı madalyaları da ekledi.

Altyapıdan yetiştirdiği sporcularla katıldığı şampiyonalarda önemli başarılara imza atan ve adını dünyaya duyuran EGO Spor Kulübü, 2019 Haziran ayından itibaren branşlarına eklediği wushu dalıyla hem yurt içinde hem de yurt dışında aldığı derecelerle madalya rekoru kırıyor.

KADIN SPORCULARIN SAYISI ERKEKLERDEN FAZLA

EGO Spor çatısı altında son 1 yıl içinde katıldıkları turnuvalarda 3 Avrupa ve 5 Balkan şampiyonluğunun yanı sıra Türkiye ile Ankara birinciliği de kazanan EGO Spor Wushu takımının çeşitli derecelerde 100'e yakın madalyası bulunuyor.

Milli Takımlar Baş Antrenörü Serkan Bakır tarafından yönetilen EGO Spor Wushu takımında; 24'ü milli, 116 sporcu yer alıyor.

Takımda kadın sporcuların çoğunlukta olduğunu belirten Wushu Antrenörü Serkan Bakır, şu bilgileri verdi:

“Büyükşehir Belediyesi EGO Spor Kulübü olarak Wushu sporunu ülkemize tanıtmak, sevdirmek ve bu branşta uluslararası arenada başarılar kazanmak amacıyla Wushu takımını kurduk. Amatör sporcularımızı, profesyonel klasmana yükseltmek kendi imkanlarımızla yeterli olmuyor. Bunun için büyük bir kulübün desteğine ihtiyacımız oluyor. Bu anlamda bize sahip çıkan başta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'a ve EGO Spor Kulübü Başkanı Akın Hondoroğlu'na çok teşekkür ediyorum. Sporcularımızın bazıları üniversite öğrencisi. Kendilerine tanınan bu imkanlarla burs kazanıyorlar ve eğitimlerine devam edebiliyorlar.”

GENÇ SPORCULARDAN BAŞKAN YAVAŞ'A TEŞEKKÜR

EGO Spor Kulübü'nde spor yapmanın ayrıcalık olduğunu ifade eden genç sporcular ise düşüncelerini şu sözlerle paylaştı:

-Sudenaz Çiloğlu: “Bu sporu abim sayesinde öğrendim ve ben de yapmaya karar verdim. Kimse ben yapamam dememeli, herkes bu sporu yapabilir. 11 yaşımdayım ve 3 tane Türkiye birinciliğim var. Bize bu fırsatı tanıyan EGO Spor Kulübü’ne teşekkür ederim.”

- Asel Akdemir: “10 yaşındayım. Bu sporu abim sayesinde öğrendim ve başladım. Bize örnek olan ve destek veren herkese çok teşekkür ederim. 2 Türkiye ve 1 Ankara birinciliğim var.”

-Beyzanur Karakaya: “22 yaşındayım ve Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümünde eğitim alıyorum. 10 yıldır dövüş sporlarıyla ilgileniyorum. Karate ve Wushu yapıyorum. Wushu dalında Avrupa ve Türkiye şampiyonluklarım var. Hedefimiz ülkemize dünya şampiyonluğu kazandırmak. Bize destek oldukları için Mansur Başkanımıza ve EGO Spor Başkanı Akın Hondoroğlu'na teşekkür ederiz.”

-Talha Kalkan: "23 yaşındayım ve 13 senedir uzak doğu sporlarıyla ilgileniyorum. Milli sporcuyum. Serkan Hocamla tanıştıktan sonra onların sayesinde belli bir başarıya ulaştım. Hocalarımızın bize kattıklarıyla birlikte yoluma devam ediyorum. Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde Antrenörlük bölümünde okuyorum. Okuduğum bölümle ilgili akademisyenlik yapmak istiyorum. Bizlere vermiş oldukları desteklerden dolayı EGO Spor Kulübü’ne ve Ankara Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederim. Desteklerini her zaman hissediyoruz.”