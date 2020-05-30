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EGO yaz döneminde tam kapasite çalışacak

Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, 1 Haziran-1 Ekim tarihleri arasında kentte “Yaz Mevsimi Trafik Tedbirleri”ni hayata geçirecek. Toplu taşıma araçlarında doluluk kriterine uyularak tam kapasite hizmet verilecek.
EGO yaz döneminde tam kapasite çalışacak

Koronavirüs salgınına karşı alınacak önlemler kapsamında İçişleri Bakanlığı “Yaz Mevsimi Trafik Tedbirleri” genelgesine göre hareket edileceğini açıklayan EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, yeni çalışma düzenine ilişkin şu bilgileri verdi:

“Küresel bir tehdit haline gelen pandeminin ülkemizde ilk çıktığı tarihten itibaren Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın talimatları çerçevesinde Ankara’da toplu ulaşımdan sorumlu kamu otoritesi olarak elimizden gelen her şeyi uygulamaya çalıştık. Bu süreç içerisinde iyi bir sınav verdiğimizi düşünüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları çerçevesinde 1 Haziran’dan itibaren yeni açılım süreci olarak adlandırabileceğimiz bu süreçte tüm hazırlıklarımızı yaptık.”

Normalleşme süreci ile birlikte vatandaşların sağlıklı seyahat etmeleri için gerekli önlemleri aldıklarını belirten Alkaş, şu değerlendirmelerde bulundu:
“Bin 540 otobüsümüzle 49 hareket noktası ve 5 otobüs bölgesinden günde 8 bin 800 sefer yapıyoruz. Toplam 335 hatta hizmet veren bir filoya sahibiz. Sosyal mesafeye uygunluk açısından herhangi bir sıkıntıya yol açmamak için mevcut imkanlarımız dahilinde, tüm kapasitemizle hizmet vermeyi sürdüreceğiz. Sadece biz değil izin ve ruhsat verdiğimiz Özel Halk Otobüsleri, Özel Toplu Taşıma Araçları da tüm kapasitesini kullanarak yolcularımızı en sağlıklı ve pandemi kurallarına uygun olarak taşımak için gayret edecekler.”

SEFER SAATLERİ GÜNCELLENDİ

Başkent’te 1 Haziran tarihinden itibaren adım adım kontrollü sosyal hayata geçecek olan Başkentliler düzenli olarak dezenfeksiyon çalışması yapılan toplu taşıma araçlarını gönül rahatlığıyla kullanabilecek.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı şehir içi ve şehirlerarası çalışan toplu taşıma araçlarına yönelik genelgeye göre hazırlıklarını yapan EGO Genel Müdürlüğü, sefer saatlerini de güncelledi. Koronavirüs önlemleri kapsamında vatandaşların sağlıklı ve konforlu bir ulaşım sağlayabilmesi için her türlü ayrıntıyı titizlikle gözden geçiren EGO Genel Müdürlüğü, ANKARAY ve Metro İşletmelerinde saat güncellemesi yaptı. 

Sadece EGO otobüslerinde değil raylı sistemlerde de tam kapasite hizmet vereceklerini ifade eden EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, “Ankara’da M1, M2, M3, M4 Metro ve  ANKARAY ile birlikte toplam 64 kilometre hatta sahip olan Raylı Sistemlerde yine mümkün olduğunca en büyük kapasiteyi kullanacağız. Sefer sıklıklarını artırarak normal dönemlerde uyguladığımız pik saatlerde sefer sayılarına daha da ağırlık vererek yolcularımızı konforlu ve sosyal mesafeye uygun olarak sağlıklı bir şekilde taşımaya gayret edeceğiz. Bütün hazırlıklarımızı yaptık. Ankara halkından bizlere güvenmelerini istiyoruz. Biz bütün kapasitemizle Ankara’nın emrinde olacağız” dedi. 

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YOĞUNLUĞUN OLDUĞU BÖLGELERE EK OTOBÜS SEFERİ

EGO Genel Müdürlüğü Başkentlilerin hiçbir şekilde mağduriyet yaşamaması için yoğunluk yaşanacak bölgelerde ek otobüs takviyesi de yapacak. 

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