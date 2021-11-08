EGO’da acil durum tatbikatı

EGO Genel 5. Bölge Müdürlüğü, acil durumlarda manevra kabiliyeti kazanmak amacıyla eğitim tatbikatı gerçekleştirdi.

Koronavirüs salgını nedeniyle 1 yıl ara verilen tatbikat ve eğitimlere, kent genelindeki EGO Genel Müdürlüğü yerleşkelerinde devam edilecek.

EGO Otobüs İşletmeleri Daire Başkanlığı 5. Bölge Müdürlüğü’nde ilk yardımdan Covid-19 semptomu gösteren personelin izolasyon sürecine, yangından teorik eğitime kadar çeşitli alanlarda düzenlenen eğitim tatbikatına 50 personel katıldı.

EĞİTİM TATBİKATLARI TÜM EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YERLEŞKELERİNDE DEVAM EDECEK

Koronavirüs salgını nedeniyle eğitim tatbikatlarına 1 yıl ara vermek zorunda kaldıklarını belirten EGO Genel Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürü Orhan Coşkun, şu bilgileri verdi:

“Acil durum tatbikatları ile Covid-19 semptomu gösteren personelin izolasyon süreci, yangın, ilk yardım ve sızıntı durumlarında manevra kabiliyetinin kazanılmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Pandemi sürecinde 1 yıllık ara verdiğimiz tatbikatlarımızı EGO Genel Müdürlüğü bünyesindeki bütün yerleşkelerde gerçekleştirmeyi planlıyoruz.”

Teorik ve uygulamalı şekilde verilen kapsamlı acil durum eğitimine katılan personel tatbikatı başarıyla tamamladı.