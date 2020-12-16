  • BIST 1.392
  • Altın 467,746
  • Dolar 7,8090
  • Euro 9,5193
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 6 °C
»

EGO'da koltuklar değişiyor

Büyükşehir Belediyesi düzenlediği anketle Başkentlilerden otobüs kılıflarının tasarımlarını seçmelerini istedi. Anket sonucu en çok beğenilen otobüs kılıfı tasarımı kent genelinde hizmet veren yaklaşık 600 solo otobüste uygulanmaya başladı.
EGO'da koltuklar değişiyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın tüm Türkiye'ye örnek olan katılımcı ve şeffaf belediyecilik uygulamaları her geçen gün artarak devam ediyor.

    EGO Genel Müdürlüğü, vatandaşların daha sağlam, rahat ve ergonomik bir şekilde seyahat edebilmeleri için otobüs koltuk döşeme tasarımlarını Başkentlilerin seçmesi için anket düzenledi. Anket sonucu en çok beğenilen kumaş tasarımı EGO’ya ait otobüslerde uygulanmaya başladı.

ego2.jpg

BAŞKENTLİLERİN TERCİHİ YENİ KILIFLAR TAKILIYOR
    Başkentlilerin tercihine önem veren Büyükşehir Belediyesi,  kentte yapmayı planladığı hizmetler için anketler düzenleyerek vatandaşların fikrini almayı sürdürüyor.

    Yaklaşık 600 solo otobüste yıpranan sırtlık, koltuk ve oturak kısımları yeni koltuk kılıflarıyla değiştirilirken; yaşlılar, engelliler, hamile ve çocuklu kadınlar için ayrılan koltuklar da özel deseniyle diğer koltuklardan ayrılıyor.

     EGO Genel Müdür Yardımcısı Zafer Tekbudak, kumaş yenileme çalışmalarının 2 ay içinde tamamlanacağını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:
“Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’ın Ankara halkına vermiş olduğu sözlerden birisi de toplu taşıma için kullandığımız otobüslerin döşemelerinin vatandaşlara layık ve temiz bir şekilde değiştirilmesiydi. Çalışmalarımızı başlattık. 2009, 2010 ve 2011 model olan yaklaşık 600 aracımızın döşemelerini 2 ay süre içinde değiştireceğiz. Biz de vatandaşlarımızdan döşemeleri daha temiz ve düzenli şekilde kullanmalarını rica ediyoruz.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ücretsiz kuduz aşısı seferberliği başlatıldı16 Aralık 2020 Çarşamba 01:29
  • Belediye Personeline “Kendi Hayatınızın Lider Ol” Semineri16 Aralık 2020 Çarşamba 00:32
  • Sokak hayvanları unutulmuyor16 Aralık 2020 Çarşamba 00:31
  • Estergon kalesi'ne 25 metrelik panoramik asansör16 Aralık 2020 Çarşamba 00:30
  • Personele imar mevzuatı anlatıldı15 Aralık 2020 Salı 06:05
  • Cengiz Aytmatov’un doğumunun 92’nci yıldönümünde anıldı15 Aralık 2020 Salı 06:04
  • Ev ev maske ve kolonya dağıtımı15 Aralık 2020 Salı 06:03
  • Usta eller ilçeyi güzelleştiriyor15 Aralık 2020 Salı 06:02
  • “Esnafımızın her zaman yanındayız”15 Aralık 2020 Salı 06:01
  • Hacettepe Hastanesi'ne Altındağ'dan destek15 Aralık 2020 Salı 06:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti