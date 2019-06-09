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EGO'dan hizmet içi eğitim

EGO Genel Müdürlüğü Raylı Sistemler Daire Başkanlığı, Raylı Sistemlerde görevli personele, “Temel iş Sağlığı Güvenliği’’ kapsamında “İş Kazalarını Önleme” ve “İlk Yardım” konularında eğitim verdi.
EGO'dan hizmet içi eğitim

Ankara Raylı Sistemler Daire Başkanlığı uzmanları tarafından 30’ar kişilik gruplar halinde verilen teorik ve pratik eğitimlere, Ocak-Mayıs ayları içerisinde toplam bin 359 personel katıldı.

Eğitimlerde, iş kazalarının çevresel faktörler başta olmak üzere kişiye bağlı faktörler ve eğitim yetersizliğinden kaynaklandığı vurgulandı.

BİLİNÇLİ MÜDAHALE YÖNTEMLERİ

Personele, yolcuların Raylı Sistemlerle seyahat ederken, daha güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat edebilmesini sağlamak için öncelikli olarak çalışanın can güvenliğini tehlikeye atmayan davranış biçimlerinin nasıl ve neler olması gerektiği anlatıldı.  

İlk yardım ve tehlike esnasında nasıl davranılması gerektiğine ilişkin acil durum senaryoları da uygulamalı olarak gösterildi.

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“EĞİTİMLER BİZİM İÇİN ÇOK FAYDALI OLUYOR”

Temel İş Güvenliği Eğitim programına katılan personeller, acil durum gerektiren olaylar esnasında nasıl bir yol izleyecekleri konusunda verilen eğitimlerin faydalı olduğunun altını çizerek, “İlk yardım kurallarını uygulamalı olarak öğreniyoruz. Hem personel olarak hem vatandaş olarak iş güvenliği ve sağlık eğitimine katılmaktan mutluyuz. Daha bilinçli çalışmanın püf noktalarını öğrenmiş olduk” dediler.

Uzun yıllardır kurum içi eğitimler veren ve iş güvenliğinin dünya genelinde hayati önem taşıdığına dikkat çeken Eğitmen Dr. Ramiz Başer, İş Güvenliği tarihçesi, Meslek hastalıkları belirtileri, İlkyardım, Kalp masajı ve suni solum ve kazazedeye davranış biçimleri hakkında bilgi verdiklerini anlattı.

Düzenlenen eğitim sonrasında programa katılan personele, “Temel İş Sağlığı Güvenliği” katılım sertifikası verildi. 

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