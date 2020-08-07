EGO'ların koltukları değişiyor

EGO Genel Müdürlüğü tarafından EGO otobüslerinin koltuk döşemelerinin seçiminde vatandaşların fikrini almak amacıyla düzenlenen anket çalışması sonuçlandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın kent yönetiminde ortak akıl ve katılımcılık ilkesiyle başlattığı uygulamalar her geçen gün artıyor.

Birçok uygulamada vatandaşların görüşlerine önem veren anket çalışmalarıyla dikkat çeken Büyükşehir Belediyesi, EGO otobüslerinin koltuk döşemelerinin seçimini de Başkentlilere bıraktı. EGO Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen anket çalışması sonuçlandı.

BAŞKENTLİLER SEÇİMİNİ YAPTI

EGO Genel Müdürlüğü vatandaşların daha sağlam, rahat ve ergonomik bir şekilde şehir içinde seyahat edebilmeleri için EGO otobüslerinin koltuk döşemelerini yenileme kararı aldı.

Solo otobüslerde eskiyen ya da ekonomik ömrünü tamamlayan koltuk döşemelerini yenilemek amacıyla Büyükşehir Belediyesi ve EGO Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden düzenlenen ankette Başkentlilere koltukların kumaş tasarımı için üç seçenek sunuldu.

Kısa sürede Başkentlilerin yoğun ilgi gösterdiği anket çalışmasına 18 bin 689 Başkentli katıldı. Ankette yüzde 49 ile A şıkkında yer alan koltuk döşemesi en fazla beğenilen kumaş tasarımı oldu. Yüzde 38 ile C şıkkı ikinci en çok beğenilen kumaş tasarımı olurken, yüzde 13 ile B seçeneğinde yer alan koltuk döşemesi ise en az beğenilen tasarım oldu.

18 BİN 910 KOLTUK DÖŞEMESİ YENİLENECEK

EGO Genel Müdürlüğüne ait 610 adet 2009, 2010 ve 2011 model solo otobüsteki 18 bin 910 koltuk döşemesi Başkentlilerin tercih ettiği kumaş tasarımı ile 3 ay içinde değiştirilecek.

Büyükşehir Belediyesi hayatı kolaylaştıran ve insan odaklı çalışmalara imza atmayı sürdürürken, Başkentliler kendi seçtikleri koltuk tasarımı ile EGO otobüslerini kullanabilecek.