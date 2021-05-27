EGO'ya nostaljik yolculuk

Ankara’da toplu taşıma serüveni 78 yıl önce başladı. 1935’te Sovyetler’den alınan 100 adet ZİS marka araçlar, ilk belediye otobüsü olarak yıllarca hizmet verdi. 1942’de Almanya’dan alınan Magirus marka otobüslerle araç filosu genişlemeye başladı.

Ankara’da 8 yılın ardından toplu taşımada kullanılmak üzere Büyükşehir Belediyesince (ABB) yeni otobüsler alınıyor. Yeni otobüs alımı için ihale sürecinin tamamlanmasının ardından ihaleyi kazanan firmalarla imzalar atıldı. Önümüzdeki günlerde yeni alınan otobüsler yollarda Başkentlilerin kullanımına sunulacak. Toplu taşıma konusunda yaşanan sevindirici gelişmelerin ardından Ankara’da kullanılmaya başlayacak yeni otobüsler kadar Başkentlilere 78 yıldır hizmet veren EGO Genel Müdürlüğü’nün otobüs tarihçesi de merak edilmeye başlandı. İşte toplu taşımacılıkta ilklere imza atan ABB’ye bağlı EGO’nun otobüs alanındaki nostaljik yolculuğu.

İLK OTOBÜSLER SOVYETLER’DEN ALINDI

İlgili kanunla 1 Ekim 1935’te kurulan “Belediye Otobüs İdaresi” aynı yıl Sovyetler Birliğinden alınan 100 adet ZİS marka otobüsle 12 hat üzerinde, yoğun saatlerde yolcu taşımaya başlar. 1942 yılında Almanya'dan 7 adet Magirus marka otobüs alınır. 1 Haziran 1944’te İdare “Ankara Otobüs İşletme İdaresi” adı ile katma bütçeli bir kuruluş durumuna getirilir. 1944-46 yıllarında da 10 adet FBW ve 19 adet Ford marka otobüs satın alınır. 12 Ekim 1946'da garajında çıkan yangında 10 adet FBW otobüs ile 5 adet Ford otobüs kullanılamaz hale gelir.

1950’DE “EGO” ADINI ALIYOR

16 Aralık 1942’de Ankara Elektrik ve Havagazı İşletme Müessesesi ismiyle kurulan kurum, 1950’de Otobüs İşletme İdaresi’nin bünyesine katılmasıyla “Ankara Elektrik, Havagazı ve Otobüs İşletme Müessesesi (EGO Genel Müdürlüğü) adını alır.

YILLARA GÖRE OTOBÜS ALIMI

1961 ile 1962 arasında Almanya'dan 308 adet Bussing marka otobüs, 1974 yılında 50 adet Mercedes marka otobüs, 1977'de 20 adet Magirus marka midibüs, 1980 yılında Macaristan'dan İkarus Solo ve Körüklü Otobüs, 1991-1992-1993 yıllarında Macaristan'dan 567 İkarus marka solo ve körüklü otobüs, 1994 yılında 50 adet MAN marka körüklü otobüs ve BMC marka otobüs alınır.

1988 yılında 400 ÖTA (yeşil otobüs) ve 100 çift katlı halk otobüsü hizmete verilir. 1999 yılında 197 solo, 70 körüklü toplam 267 adet Euro2 standartlarında Mercedes otobüs, 2005 yılında 400 doğalgazlı, 50 dizel otobüs alımına karar verilir, 25 hediye otobüs alınır, hediye araçlardan 5'i belediyeye, 20'si kuruma devrolur. 2007 yılında alınan araçların tamamı teslim alınır. 2007 yılında seferden kaldırılan yeşil ve çift katlı otobüslerin yerine aynı sayıda ve sıklıkta EGO otobüsü konulur. 2008 yılında 90 adet doğalgazlı otobüs alınır. Yine aynı yılın Mart ayında 500 yeni doğalgazlı otobüs ihalesi yapılır. 2008 Kasım ayında 500 yeni doğalgazlı klimalı otobüsler hizmete alınmaya başlanır. 2009-2010 yılları boyunca klimalı otobüsler alınmaya devam eder. 2011 yılında klimalı otobüslerin alımı tamamlanarak toplam 560 klimalı otobüse ulaşılır. 2012 yılının ilk günlerinde yapılan yeni ihale ile 300 adet körüklü ve doğalgazlı otobüs alımı yapılmıştır. 2013 yılı ile birlikte 250 adet de dizel körüklü Mercedes Conecto modeli otobüs alınarak Avrupa'nın en çevreci otobüs filosu tamamlanır. 2013’ten sonra Ankara’ya yeni otobüs kazandırılamaz.

78 YILDIR ULAŞIM HİZMETİ VERİYOR

EGO bugün kendi bünyesindeki 1800, özel olarak işletilen ( özel halk otobüsü - ÖHO ve özel toplu ulaşım araçları - ÖTA ) 700 'den fazla otobüsüyle, 5 bölgede, 40'tan fazla hareket noktası ile 300'den fazla hatta Ankaralılara 78 yıldır toplu ulaşım hizmeti veriyor.

8 YILIN ARDINDAN YENİ OTOBÜS YOLLARDA OLACAK

Ankara 8 yılın ardından yeni otobüslere kavuşacak. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, teslim alınacak yeni otobüslerle ilgili şunları söyledi: “Ankaralılara şu müjdeyi vermek istiyorum. Kredi tutarımız doğrultusunda alacağımız yeni otobüs sayısı 19 adet artarak 301 adede yükseldi. Bunlara ilave olarak, 3 adet elektrikle çalışan otobüsü, 51 adet midibüsü ve BELKA şirketimizin kendi imkanlarıyla dizelden elektrikliye dönüştüreceği 22 adet otobüsü hesapladığımızda tam 377 araç Ankara halkının hizmetine sunulmuş olacak. Yaklaşık 6 ayla 1 yıl arasında gerçekleşecek imalat ve teslimat süreçlerinden sonra Ankara’mız çağa uygun, son derece modern otobüslere kavuşmuş olacak.”

2022 YILI SONUNA KADAR ALIMLAR TAMAMLANACAK

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te toplu ulaşımın rahatlatılması amacıyla 2022 yılı sonuna kadar 168 doğalgaz körüklü, 105 doğalgaz solo, 28 dizel körüklü, DMO’dan alımı yapılacak 51 midibüs, AB hibeli 3 elektrikli otobüs olmak üzere toplamda 355 yeni ve 22 dönüştürülmüş elektrikli otobüsü toplu taşıma filosuna katmayı hedefliyor.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-