Ehliyet alırken bilinmesi gerekenleri gazetemize anlatan Kavaklıdere Sürücü Kursu Müdürü Zeki Yılmaz, “Kursa kayıt olduğunuzda sözleşmedeki iş yeri ismini MEB’i arayarak teyit edin mağdur olmayın” dedi.

Her ayın 1’İ ile 10’u arasında yapılan sürücü kursu kayıtlarında önemli bir uyarıda bulunan Kavaklıdere Sürücü Kursu Müdürü Zeki Yılmaz, “Kursa kayıt olduğunuzda sözleşmedeki iş yeri ismini MEB’i arayarak teyit edin mağdur olmayın” dedi.

Kavaklıdere Sürücü Kursu İşletme Müdürü Zeki Yılmaz, sürücü kursları ve ehliyet alırken bilinmesi gerekenler i gazetemize anlattı. Bu yıl sürücü kurslarında taban fiyatın 1750 TL olduğunu belirten Yılmaz, geçen yıla göre fiyatta 300 lira artış olduğunun bilgisini verdi. Kursa yazılırken vatandaşlar önemli bir uyarıda bulunan Yılmaz, “Sözleşmeyi yaptığınız kursun adını MEB’i arayarak doğruluğunu teyit etmeniz olası bir mağduriyetin önüne geçer” dedi.

KAYITLAR HER AYIN 1-10 ARASI

Yılmaz , “Sürücü kurslarında her ayın 1’İ ile 10’u arasında kayıtlar başlar. 18’ini dolduran 19’undan gün olan yani şu an 2001’liler kayıt oluyor. Ayın başka tarihlerinde yine kayıt olabilir sorun yok ama işlemler bu belirlediğimiz tarihler arasında gerçekleşiyor. Biz de Haziran, Temmuz, Ağustos ayları yoğun geçer. Sınavlardan çıkanlar, tatile çıkanlar kısa sürede burada ehliyet almak için geliyorlar.”

SÜRÜCÜ KURSU TABAN FİYATI 1750 TL

Yılmaz, “Geçen yıl bu rakam 1450 TL’ydi. Fakat artan maliyetler yani hoca masrafı, araçların yakıt masrafı, araçların parça masrafı. Ve tabi her şeye gelen zam sonucu bizim fiyatlarımız da bu sene 1750 TL olarak belirlendi. Ancak bunu bir şekilde bozanlar var. 1250 TL’ye kursa yazdıranlar var. Bunu nasıl yapıyorlar açıkçası anlamıyoruz. Çünkü her şey kayıt altında sürekli karşılıklı gözetim altında. Bu konuda maliyenin denetimleri daha sık yapması gerekiyor.”

OTOMATİK DAHA ÇABUK ÖĞRENİLİYOR

Yılmaz, “MEB’in yönetmeliğine göre kurstaki direksiyon saati 14 saattir. Bu saatler aralığında hangisi daha çabuk derseniz otomatik araçlar. Yani düz gitmesini biliyorsa bir kişi gaz fren ve direksiyon ile kısa sürede uyum sağlayabilir. Tabi kişinin yeteneği de önemli. Çocukluğundan beri hep aracın içerisindeyse gözlemlemişse o manuel ya da otomatik fark etmez kısa sürede öğrenir. Hiç ilgisi olmayanların öğrenmesi daha zor.”

B SINIFI EHLİYETİN MALİYETİ EN DÜŞÜK 2750 LİRA

Yılmaz, “Şu an bir otomobil ehliyet masrafı 1750 lira kurs, 110 lira direksiyon sınav ücreti, 80 lira yazılı sınav ücreti bir de 810 lira devlete ödüyor. Toplamda ehliyetin maliyeti 2 bin 750 lirayı buluyor. A tipi ehliyetin fiyatı 1250 lira, A2’nin fiyatı 1000 lira, A1’in fiyatı da 1000 lira. Bunlar hiç ehliyeti olmayanların fiyatları. Bir de B sınıfı ehliyetiniz varsa ve motosiklet kullanmak ve A sınıfına geçmek istiyorsunuz. 1000 liralık rakam size 800 liraya düşer. Hatta ehliyetinizde M sınıfı onaylanmışsa 500 liraya düşer. Bunu herkes yapmaz. Sürücü kursları sizi B’den A’ya geçirir. Aslında M’den geçirmiş olsa size daha uygun olur.”

MEB’İ ARAYARAK KURSU TEYİT EDİN

Yılmaz, “Bir kursa gittiğinizde yaptığımız sözleşmeye bakın. Orada kiminle sözleşme yapıyorsunuz hepsi yazar. Yaptığınız sözleşmede başka kurs adresi gösterip sizi onunla sözleşme yaptırır. Sonra onlar aralarında anlaşmazlık yaşarsa arada kalan siz olursunuz. Onun için sözleşmeye bakmanız lazım. Adam dükkân açıyor kayıtları alıp başka kursa pazarlıyor. Aldığı parayı da kursa vermezse arada kalan vatandaş oluyor. O yüzden sözleşmede yazan kurs bilgilerini MEB’i arayarak sorun ve öğrenin. Hatta sözleşmenizde alacağınız derslerin adını da kontrol edin.”

Erkal Erdoğan//HABERVAKTİM

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