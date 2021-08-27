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Ehliyetsiz araç kullanmaktan ceza kesilen sürücü, '1 ay önce de kaza yaptım abi'

Ehliyetsiz araç kullanmaktan ceza kesilen sürücü, '1 ay önce de kaza yaptım abi'
Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan yol uygulamasında durdurulan ehliyetsiz sürücü Doğuş E. (28) polis ekiplerine "1 ay önce de kaza yaptım abi. Yapma abi” diyerek, hakkında işlem yapılmaması konusunda talepte bulundu. Muayenesini

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yol uygulaması yapan polis ekipleri, Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde trafik denetim yaptı. Yapılan uygulamada ekipler, farlarının yanmamasından şüphelendikleri 16 PS 680 plakalı kamyoneti durdurdu. Yapılan kontrolden sürücü Doğuş E.’nin ehliyetinin olmadığı ve aracın muayenesinin eksik olduğu tespit edildi. Doğuş E., kendisine ceza yazmak isteyen polis ekiplerine "Kurban olayım yapma, ayağını öpeyim. Ara sokakta park edip gideceğim. 1 ay öncede kaza yaptım abi. Yapma abi" diyerek uzun süre direndi.

Sürücü Doğuş E.’ye ehliyetsiz olduğu için 2 bin 699 TL, aracın muayenesi eksik olduğu için 614 TL ve aracın farları yanmadığı için 144 TL cezai işlem uygulanırken, araç trafikten men edildi.

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