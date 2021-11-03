  • BIST 1.547,030
  • Altın 550,61
  • Dolar 9,6327
  • Euro 11,1929
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 14 °C
»

Ehliyetsiz sürücü dereye uçan araçtan yaralı kurtuldu

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde kontrolden çıkarak dereye uçan hafif ticari aracın ehliyetsiz sürücüsü Yusuf K. (16), kazayı ufak sıyrıklarla atlattı.
Ehliyetsiz sürücü dereye uçan araçtan yaralı kurtuldu

Kaza, saat 19.30 sıralarında İhsaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf K. yönetimindeki 67 AAZ 603 plakalı hafif ticari araç kantrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerleri aşıp dereye yuvarlandı. Taklalar atan aracın ehliyetsiz sürücüsü Yusuf K., kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Çevredekilerin haber vermesiyle gelen AFAD ve itfaiye ekipleri, Yusuf K.'yı merdiven yardımıyla bulunduğu yerden çıkarttı. Kazadan şans eseri hafif sıyrıklarla kurtulan Yusuf K., ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı.

Kazayı duyan Yusuf K.'nın yakınları olay yerine gelen yetkililerden bilgi aldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Su kuyusuna düşen köpeği itfaiye kurtardı03 Kasım 2021 Çarşamba 19:20
  • İntihara kalkışan kadını, habere gelen gazeteci kurtardı03 Kasım 2021 Çarşamba 16:42
  • Başkent Ankara'da akılalmaz olay!03 Kasım 2021 Çarşamba 16:40
  • Kamerun'da dünyaya gelen yapışık siyam ikizleri, Türkiye'de şifa buldu03 Kasım 2021 Çarşamba 12:30
  • Öğrenciler harçlıklarıyla aldıkları mamalarla sokak hayvanlarını besliyor03 Kasım 2021 Çarşamba 10:55
  • Eşi rahatsızlanan kadın tavuk çiftliğinin sorumluluğunu üstlendi03 Kasım 2021 Çarşamba 10:48
  • Karabük, koronavirüs vaka oranında ilk sırada02 Kasım 2021 Salı 23:10
  • İki otomobil çarpıştı: 1'i bebek 5 yaralı02 Kasım 2021 Salı 23:09
  • Üsküdar'da otomobil bariyere çarparak ters döndü02 Kasım 2021 Salı 22:21
  • Ankara'da öğrenci servisi devrildi; 6 çocuk yaralandı02 Kasım 2021 Salı 22:19
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti