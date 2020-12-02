Ehliyetsiz sürücünün çarptığı yaralı bisikletli gözyaşlarına boğuldu

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, ışıklı kavşakta otomobil ile çarpışan bisikletin sürücüsü yaralandı. Otomobil sürücüsünün ehliyetinin olmadığı belirlenirken, yaralı genç ise kazanın şokuyla gözyaşlarına hakim olamadı.