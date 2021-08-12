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EİB üyelerinin 1 yılda yaptığı ihracat yüzde 21 arttı

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) üyelerinin 1 yıllık dönemde gerçekleştirdiği ihracatın yüzde 21 artış kaydettiği bildirildi.
EİB üyelerinin 1 yılda yaptığı ihracat yüzde 21 arttı

EİB'den yapılan açıklamaya göre, 2019 yılı Ağustos ayından 2020 yılı ağustos ayına kadar geçen sürede Egeli ihracatçılar, 12 milyar 460 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirdi. Egeli ihracatçılar, geçen yıl ağustos ayından bu yıl ağustos ayına kadar ise ihracatı yüzde 21 artırarak 15 milyar 30 milyon dolara çıkardı.

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği en fazla ihracat yapan birlik oldu. Birlik, önceki yıl 1 milyar 319 milyon dolar olan ihracatını yüzde 33 artırarak 1 milyar 760 milyon dolara yükseltti.

EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, salgının devam ettiği süreçte ihracatta 15 milyar doları aşarak tarihi bir başarıya imza atmanın mutluluğunu yaşadıklarını ve 2021 yılı için hedeflerini 16 milyar dolar olarak güncellediklerini belirtti.

Salgın döneminde Türkiye’nin ilk sanal fuarlarını ve sektörel ticaret heyetlerini organize ettiklerini hatırlatan Eskinazi, "Pazarlama faaliyetlerimiz hiç kesintiye uğramadan devam etti. Sanal pazarlama faaliyetleri yanında URGE Projelerimiz, TURQUALITY Projelerimiz yoğun bir şekilde sürüyor. 2022 yılında 18 milyar dolar ihracat hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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