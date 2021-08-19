Ek Ödeme Oranı Artırılsın

Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün, yıllar içinde emeklilerin yüzde 4-5’lik ek ödeme oranının sabit kaldığını hatırlatarak, “Çalışanlar gibi emeklide korunsun.

Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün, yıllar içinde asgari geçim indiriminin artırılarak memurun ve çalışanların korunduğunu buna karşın emekliler için ek ödeme oranının sabit kaldığını söyledi. “Ek ödeme oranı yüzde 10'a çıkarılsın” diyen Ergün, emekliye destek olunmasını istedi.

KÜÇÜK BİR ORAN OLARAK KALDI

Başkan Ergün, emekliye verilen yüzde 4 ila 5’lik ek ödemenin artırılmasını istedi. Oranın yıllar içinde düşük kaldığını belirten Ergün, “İlerleyen yıllarda bu oran önemini kaybetti. Yaşadığımız ortamda her şeye yüzde 8 ile yüzde 18 arasında KDV ödüyoruz. Ama aldığımız yüzde 4-5’lik ödemeler bunun yanında çok küçük kaldı. Ek ödeme oranı yüzde 10’a çıkarılmalı.”

KATIĞI ARTMIŞ OLACAK

“Diyelim ki 3 bin lira emekli maaşı olan yüzde 4'ten 120 lira ek ödeme alıyor. Yüzde 8-10 noktaya taşırsanız 3 bin maaş için 300 lira ek ödeme almış olur. Yaraya merhem olacak ekmeği, katığı artmış olacak.”

EMEKLİ DE KORUNMALI

“Nasıl ki asgari geçim indiriminde çalışanlar ve memurlar korunuyorsa, emeklinin de ek ödeme konusunda korunması lazım. Emekliye verilen ek ödeme artırılmalıdır. İlerleyen yıllarda verilen yüzde 4-5 oranı değerini yitirmektedir.” ifadelerini kullandı.

Emrah Özcan/İLKSAYFA