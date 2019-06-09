Ek sefer talebi

Elmadağ’da mesai başlangıç ve bitiş saatlerinde ulaşım seferlerinin yetersiz olduğundan şikâyet eden vatandaşlar ek sefer istiyor.

Elmadağ’da otobüslerin iş giriş ve çıkış saatlerinde kalabalık olması vatandaşların tepkisine neden oluyor. İlçede ikame eden vatandaşlar sosyal mecralar üzerinden şikâyetlerini dile getirerek ulaşım sorununa çözüm üretilmesini istiyor. Başkent’in çevre ilçelerinden olan Elmadağ’a merkeze 40 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Vatandaşların iddiasına göre ulaşım seferlerinin az olması ise yarım saatlik yolu 1 saat ve üzerine çıkarıyor.

ÜST ÜSTE GİDİYORLAR

İlçenin en büyük sorununun ulaşım olduğunu belirten vatandaşlar, iş giriş ve çıkış saatlerinde yolu çekilmez bir hal aldığını belirtiyor. İlgililerden bir an önce çözüm talep ederek yardım isteyen vatandaşlar, "Yıllardır otobüsler tıklım tıklım dolu. İnsanlar üst üste gidiyor. Buna bir çözüm bulunsun. Özellikle iş giriş ve çıkış saatlerinde merkez ile ilçe arasında ulaşımda büyük sorun yaşıyoruz” diye sitemde bulunuyor.

SABAH-AKŞAM DOLU ÖĞLEN BOŞ

Elmadağ’da ikame eden bazı vatandaşlar ise otobüs seferlerinin az olmadığını iddia ederek tepki gösterenlere şu ifadeleri kullandı, “20 dakikada bir otobüs gidiyor, saat başı Ego var. Bu seferler 10’ar dakikaya da indirilse yine aynı yoğunluk olur. Sabah işe giderken ve akşam iş dönüşü aynı manzara, öğlen saatlerinde binmemiş olmalısınız? Bir günde öğle saatlerinin fotosunu çekin adil olmak isterseniz eğer! Öğlen saatlerinde otobüsler boş oluyor.”

Emrah Özcan/HABERVAKTİM

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