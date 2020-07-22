Gazetemize konuşan ANODER Başkanı İlkay Kalkan, İvedik OSB'de yapımı devam Oto Galericiler Sitesi’nin 18 ay içinde tamamlanacağını belirterek, “Bu dükkanlara taşınana kadar gerekli şartları taşıyan esnafa ek süre tanınmalı” dedi.

Ankara Oto Galericileri Derneği (ANODER) Başkanı İlkay Kalkan, "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile apartman altlarına oto galeri açılmasının tamamen engellendiğini hatırlatarak, mevcut durumda hizmet veren esnafların taşınmaları konusunda bir tarih paylaşılacağını söyledi.

EK SÜRE TALEBİNDE BULUNDU

Gazetemize konuşan Başkan Kalkan, ilgili yönetmeliği her yönü ile faydalı bulduklarını; ancak gerekli kriterleri sağlayan oto galerici esnafına ek süre verilmesi yönünde bir tarihin belirlenmesi talebinde bulundu.

GEREKÇELERİNİ SIRALADI

Ek süre talebi istemelerinin gerekçelerini açıklayan Başkan Kalkan, “Mevzuata uygun iş yeri ile esnaf sayıları arasında büyük farkların olduğu illerin sayısı son derece fazla. Burada galerici esnafı taşınmak yönünde bir arzusu olmasına rağmen uygun koşullarda bir iş yeri bulamadığı için bu taşınmayı gerçekleştirememektedir. Örneğin Ankara’da 2 bin 500 civarında galerici esnafının hizmet verdiği ilimizde sadece 550 kapasiteli tek bir galericiler sitesi mevcut olup o site tam anlamı ile doludur” bilgisini verdi.

18 AYA BİTECEK

Derneğin, kooperatifleşme yoluyla İvedik OSB'de aldığı arsaya 300 kapasiteli ikinci Oto Galericiler Sitesi yapılması konusunda inşaat çalışmalarını başlattığını belirten Kalkan, "Yaklaşık 18 ay gibi bir sürede biteceğini öngördüğümüz ‘Otokent’ adındaki Ankara’nın ikinci Oto Galericiler Sitesi tamamlanıncaya kadar kooperatif üyesi olduğunu ya da inşaatı devam eden sitelerden dükkan aldığını ve ilgili yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten en az bir 1 yıl öncesine kadar galericilik yaptığını belgelendiren esnafa inşaatın tamamlanmasına kadar süre verilmesi ya da en az 18 aylık bir süre için geçici de olsa bir ruhsatın verilmesi gerekmektedir. Her ilin esnaf sayısı ve uygun dükkan yapısıyla ilgili kendi özel yapısı olduğu için bu geçiş sürecini her ilin kendi valiliğinin, ilgili belediyeler ile birlikte yönetmesi gerektiğini düşünmekteyiz" dedi.

“ALSATÇI OLMAYA YÖNLENDİRİLMESİN”

“Mesleki yeterlilik belgesi ve galericilik vergi levhası ile mesleğini yerine getiren esnafı alsatçı dediğimiz alana yönlendirmekten kaçınılmadır” uyarısını da yapan Kalkan, “Ülkemizde oto galericiler sitesi ve uygun koşullarda yeterli dükkan olmayan iller var. İnşa ile ilgili olarak da zorunlu bir süre var. O yüzden bu problem il bazında değerlendirilip ona göre gerekli süreler tanınmalıdır” ifadesini kullandı.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-