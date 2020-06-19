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Ekili tarım arazileri sular altında kaldı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde, öğle saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle ekili tarım arazileri sular altında kaldı.
Ekili tarım arazileri sular altında kaldı

Kaynarca ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle ekili tarım arazileri sular altında kaldı. Kaynarca'yı Söğütlü ve Ferizli ilçelerine bağlayan anayol selin getirdiği toprak nedeniyle 1 saat kadar kapandı. Yoldan geçmeye çalışan yem kamyonu ise yolda kaldı. 

'CAMİDE 1 SAAT MAHSUR KALDIK'

Yeşilova Mahalle Muhtarı Ali Kabil, 1500 dönüme yakın arazinin sular altında kaldığını belirterek, "Cuma namazı sonrası başımıza bu sel felaketi geldi. 1 saat camide mahsur kaldık yağmurdan dolayı. Bir indik ki sahaya tarım arazilerimiz hep su altında kalmış. 1500 dönüme yakın tarım arazimiz kanallar yüzünden tamamen kullanılmaz hale geldi. Bu vatandaş 10 gün sonra tekrar ekecek bu arazileri" dedi.

'HAYVANLARIMIZI SON ANDA KURTARDIK'

Yeşilova Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Hamza Yeşilbağ, "Bugün yağmur ile arazilerimiz sel altında kaldı. Şu an kışlık hayvanlarımızın yiyeceği ziyan oldu" diye konuştu. 

Çiftçi Adem Yeşilbağ ise hayvanları zor kurtardıklarını belirtirken, "Bütün ekinlerimiz gitti ne yapacağımızı bilmiyoruz. Cuma namazı sonrası sel felaketi yaşadık. Kanallarımız tıkalıydı, açılmamıştı. Çobanlarımızı da zor kurtardık" dedi.

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