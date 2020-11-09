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Ekim ayında 33 merkezde ekstrem sıcaklık rekoru kırıldı

Türkiye'de geçen ay sıcaklıklığın mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle 33 merkezde sıcaklık rekoru kaydedildi.
Ekim ayında 33 merkezde ekstrem sıcaklık rekoru kırıldı

Türkiye'de geçen ay sıcaklıklığın mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle 33 merkezde sıcaklık rekoru kırıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye'de uzun yıllar ekim ayı ortalama sıcaklığı 15,2 derece olarak ölçüldü. Bu yıl havaların sıcak geçmesinden dolayı ortalama ekim ayı sıcaklığı 3,2 derece artarak 18,4 derece oldu.

Ekim ayında Türkiye'nin birçok yerinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde kayıtlara geçti. Geçen ay Türkiye'nin 33 merkezinde sıcaklık uzun yıllar ortalamalarının üzerinden gerçekleşerek ekstrem değerlerine ulaştı.

Geçen ay en çok ekstrem sıcaklık rekoru Yatağan, Denizli, Balıkesir, Kuşadası, Simav ve Gediz'de kırıldı.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, 1950'li yıllardan itibaren dünyada artarak devam eden tüketim çılgınlığı ve fosil yakıtların kullanımındaki artışın atmosferdeki artan sera gazı emisyonlarıyla birlikte küresel ısınmaya yol açtığını söyledi. 

Küresel ölçekte 2019 yılının son 140 yıldaki en sıcak 2. yıl olduğunu belirten Toros, "1880'li yıllardan itibaren en sıcak 5 yılın hepsi 2015 ve sonrasında gerçekleşmiştir. En sıcak 10 yılın 9'u 2005 ve sonrasında gerçekleşmiştir. Ülkemiz geneli sıcaklık değerleri dikkate alındığında 2020 yılının ilk 10 ayı 1981-2010 yılı ortalamalarına göre daha sıcak geçti." diye konuştu.

Toros, eylül ayında Türkiye'nin 93 merkezinde ekstrem sıcaklık rekoru kırıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ekim ayında da Türkiye'de sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. Türkiye geçen ay yüksek basınç alanı etkisinde kaldı. Kuzey Kutbu'nda buzulların azalması, bölgenin normalin üzerinde sıcak hale gelmesi ve yüksek basınç alanlarının hakim olmasından dolayı ekim ayında ekstrem sıcaklık rekorları kırılmıştır. Bu da geçen ayın son 50 yılın en sıcak ekim ayı olarak kayıtlara geçmesine neden olmuştur."

Kaynak: Haber Kaynağı
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