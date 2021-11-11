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Ekim ayında yağışlar yüzde 39 azaldı

Türkiye'de ekim ayında yağışlar uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 39 azaldı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 arttı.
Ekim ayında yağışlar yüzde 39 azaldı

Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de uzun yıllar ekim ayı yağış ortalaması 49,4 milimetre olarak ölçüldü. Geçen yıl ekim ayında 21,7, bu yılın ekiminde 30,3 milimetre yağış düştü.

Buna göre ekim yağışları, uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 39 azaldı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 arttı.

Ekim yağışları, İç Anadolu’nun büyük kısmı, Orta Akdeniz, Güneydoğu Anadolu’nun güney kesimleri, Burdur, Antalya ve Hatay çevrelerinde yüzde 80’den fazla azalma gösterirken, Urla ve Çeşme civarları normalinin iki katından fazla yağış alarak kayıtlara geçti.

Ekim ayında en az yağış 0,7 milimetre ile Nevşehir'de, en fazla yağış 242,9 milimetre ile Rize'de ölçüldü.

Karaman ve Nevşehir’in ekim ayı yağışları son 90 yılın en düşük seviyesinde kaydedildi.

Yağışlı gün sayıları Karadeniz sahil kesimi, Çanakkale, Erzurum, Kars, Ardahan ve Tunceli çevrelerinde 15-20 gün aralığında, Nevşehir ve Karaman çevrelerinde ise 1 güne kadar düştüğü görüldü.

Ekim ayında bölge geneli yağışlarda ise tüm bölgeler normalinin altında yağış aldı. En fazla azalmanın gerçekleştiği bölge yüzde 80 ile İç Anadolu oldu.

Geçen yıla göre ekim yağışları, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yüzde 100'den fazla arttı.

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