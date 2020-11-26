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Ekimde 974 yatırım teşvik belgesi verildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ekimde 974 yatırım teşvik belgesi düzenledi.
Ekimde 974 yatırım teşvik belgesi verildi

Bakanlığın, Ekim 2020 dönemi yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ekimde 974 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin sabit yatırım tutarı 15 milyar 992 milyon 169 bin 590 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 26 bin 441 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Öte yandan, sabit yatırım tutarı 692 milyon 407 bin 319 lira olan ve 4 bin 168 kişinin istihdam edilmesi öngörülen 124 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.

Bu dönemde yatırım teşvik belgesi tamamlama vizesi alan firmaların sabit yatırım tutarı 1 milyar 699 milyon 507 bin 807 lira, bu firmalarda istihdam edilen kişi sayısı 10 bin 17 olarak gerçekleşti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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