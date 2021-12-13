Ekimde cari fazla verildi

Merkez Bankası ekim ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini yayımladı. Buna göre ekimde 3 milyar 156 milyon dolar cari fazla verildi.
Geçen yılın ekim ayında ise 93 milyon dolar cari açık verilmişti.
Merkez Bankası ekim ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini yayımladı. Buna göre ekimde 3 milyar 156 milyon dolar cari fazla verildi.
Geçen yılın ekim ayında ise 93 milyon dolar cari açık verilmişti.
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