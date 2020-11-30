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Ekin Yüzme Havuzu yükseliyor

Yıllarca gecekonduları, çöplüğü ve cezaeviyle anılan Mamak, geçmişine sünger çekti. Mamak Belediyesi tarafından art arda temeli atılan dev yatırımlar, Mamaklılara sanat, spor ve kültürel faaliyetlerle dolu bir hayatın kapısını aralıyor. 
Ekin Yüzme Havuzu yükseliyor

Başta gençler olmak üzere tüm mahalle sakinleri tarafından sabırsızlıkla beklenen geçtiğimiz Temmuz ayında temeli atılan Ekin Mahallesi’nde inşa edilen yüzme havuzu hızla yükseliyor. 6 bin metrekarelik alanda inşa edilen yüzme havuzu 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda açılarak, vatandaşlara bayram hediyesi olacak.

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Mamak’a üç havuz kazandırılıyor
Başkentin tam ortasında cazibe merkezine dönen Mamak’ta yapımı yüzde 35 seviyelerine ulaşan havuzun kaba inşaatı hızla devam ederken, mekanik tesisat işleri ve duvar imalatları devam ediyor. Adeta yaşam alanı olarak inşa edilen komplekste  bay ve bayan olmak üzere iki ayrı yarı olimpik yüzme havuzu, bay ve bayanlar için hamam ve sauna, tribün, iki adet fitness alanı, kütüphane, 4 adet etkinlik atölyesi, bay- bayan mescid, iki adet dükkan, basketbol sahası, açık ve kapalı otopark yer alıyor. Günü kurtaracak değil, geleceğe değer katacak yatırımlara imza atan Mamak Belediyesi, Altıağaç- Karaağaç ve Misket mahallelerinde hayata geçireceği iki yeni havuzun ihalesini gerçekleştirdi. 

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