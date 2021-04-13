  • BIST 1.378
  • Altın 455,409
  • Dolar 8,1215
  • Euro 9,6955
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 6 °C
»

Ekipler 24 saat görevde

Etimesgut’ta 140 zabıta 38 mahallede halkın sağlıklı gıda tüketmesi huzur ve güvenliği için 7 gün 24 saat görev yapıyor.
Ekipler 24 saat görevde

Etimesgut Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı 140 zabıta memuru gece gündüz demeden 38 mahallenin huzur ve güvenliği için yoğun mesai harcıyor.
Yoğun olan iş yükü pandemi nedeniyle daha da artan zabıta ekipleri, iş yeri denetiminden, seyyar satıcılığın önlenmesine, pazar yeri kontrolünden, pandemiyle mücadelenin her alanında önemli görevler üstleniyor.

PANDEMİYLE ETKİN MÜCADELEDE
COVİD-19  pandemisi nedeniyle ilgili kurumlar tarafından alınan kararların sahada uygulanmasında büyük rol oynayan zabıta ekipleri 1 yılda 135.090 adet esnaf denetimi gerekleştirdi. Semt pazarlarında pazarcı ve vatandaşların pandemi uymalarını pazarların düzenini sağlamak amacıyla da son 1 yılda 103 bin denetim yaptı.

2 YENİ MERKEZ GELİYOR
Etimesgut Belediyesi'ne ait 10 zabıta merkezi hizmet verirken Tunahan ve Bağlıca Kapalı Pazar yerleri ile birlikte 2 yeni zabıta merkezinin daha açılması planlanıyor.
Etimesgut Belediyesi, Ayyıldız Zabıta Merkezi, Eryaman Zabıta Merkezi, Şaşmaz Oto Sanayi Zabıta Merkezi, Yurtçu Zabıta Merkezi, Ahimesut Zabıta Merkezi, Gece Müracaat ve Garaj Amirliği Oto Sanayi Yedd-i Emin ve Hurda Deposu, Alsancak Zabıta Merkezi, Şeker Zabıta Merkez Amirliği Türk Beyleri Zabıta Merkezi'nde vatandaşlara hizmet sunuyor.

ÜSTÜN GAYRET SERGİLİYORLAR
Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, zabıta ekiplerinin özverili bir şekilde gec gündüz demeden çalıştığını belirterek, "Tüm zabıta ekiplerimize gösterdikleri üstün gayretleri için teşekkür ediyorum. hep birlikte Etimesgutlu hemşehrilerimizin yaşam kalitesinin daha da artması için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mamak Belediyesi Millet Kıraathanesi yaptıracak13 Nisan 2021 Salı 09:59
  • Mansur Yavaş'tan EBA kullanan çocuklara müjde13 Nisan 2021 Salı 04:17
  • Fide desteği başvuruları başladı13 Nisan 2021 Salı 03:16
  • “Ankara’nın sembolü olacak”13 Nisan 2021 Salı 02:24
  • Tarihi cami için bakım ve onarım seferberliği başlatıldı13 Nisan 2021 Salı 01:15
  • Gören kalpler madalyaları topladı13 Nisan 2021 Salı 00:29
  • Fethi Yaşar güven tazeledi13 Nisan 2021 Salı 00:28
  • Sincan’da Kapsamlı Temizlik 13 Nisan 2021 Salı 00:27
  • Atık gazeteler sanata dönüşüyor13 Nisan 2021 Salı 00:26
  • Köpek parkının sayıları artıyor13 Nisan 2021 Salı 00:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti