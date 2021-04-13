Ekipler 24 saat görevde

Etimesgut’ta 140 zabıta 38 mahallede halkın sağlıklı gıda tüketmesi huzur ve güvenliği için 7 gün 24 saat görev yapıyor.

Etimesgut Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı 140 zabıta memuru gece gündüz demeden 38 mahallenin huzur ve güvenliği için yoğun mesai harcıyor.

Yoğun olan iş yükü pandemi nedeniyle daha da artan zabıta ekipleri, iş yeri denetiminden, seyyar satıcılığın önlenmesine, pazar yeri kontrolünden, pandemiyle mücadelenin her alanında önemli görevler üstleniyor.

PANDEMİYLE ETKİN MÜCADELEDE

COVİD-19 pandemisi nedeniyle ilgili kurumlar tarafından alınan kararların sahada uygulanmasında büyük rol oynayan zabıta ekipleri 1 yılda 135.090 adet esnaf denetimi gerekleştirdi. Semt pazarlarında pazarcı ve vatandaşların pandemi uymalarını pazarların düzenini sağlamak amacıyla da son 1 yılda 103 bin denetim yaptı.

2 YENİ MERKEZ GELİYOR

Etimesgut Belediyesi'ne ait 10 zabıta merkezi hizmet verirken Tunahan ve Bağlıca Kapalı Pazar yerleri ile birlikte 2 yeni zabıta merkezinin daha açılması planlanıyor.

Etimesgut Belediyesi, Ayyıldız Zabıta Merkezi, Eryaman Zabıta Merkezi, Şaşmaz Oto Sanayi Zabıta Merkezi, Yurtçu Zabıta Merkezi, Ahimesut Zabıta Merkezi, Gece Müracaat ve Garaj Amirliği Oto Sanayi Yedd-i Emin ve Hurda Deposu, Alsancak Zabıta Merkezi, Şeker Zabıta Merkez Amirliği Türk Beyleri Zabıta Merkezi'nde vatandaşlara hizmet sunuyor.

ÜSTÜN GAYRET SERGİLİYORLAR

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, zabıta ekiplerinin özverili bir şekilde gec gündüz demeden çalıştığını belirterek, "Tüm zabıta ekiplerimize gösterdikleri üstün gayretleri için teşekkür ediyorum. hep birlikte Etimesgutlu hemşehrilerimizin yaşam kalitesinin daha da artması için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.