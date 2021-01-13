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Ekipler çalınmadık kapı bırakmıyor

Mamak Belediyesi, evde sağlık ve evde bakım hizmetleriyle çalınmadık kapı bırakmıyor, bakıma ve ilgiye muhtaç her vatandaşa hizmet götürüyor. 
Ekipler çalınmadık kapı bırakmıyor

Mamak Belediyesi’nin bu kapsamda hayata geçirdiği hizmetler vatandaşlar tarafından hem takdir ediliyor, hem de göz dolduruyor. Sosyal belediyeciliğin gereği olarak zor ve sıkıntılı zamanlarda vatandaşlara katkı vermeye çalıştıklarını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Önceliğimiz Mamaklıların sağlığı ve mutluluğu. Her yaraya merhem, her derde deva olmak için hemşehrilerimizin ayağına sağlığı götürüyoruz. Bu işi yüreğimizi ortaya koyarak yapıyoruz” dedi.

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Doktor ayağınızda
Mamak Belediyesi’nin en önemli sosyal sorumluluk projelerinden olan Evde Sağlık ve Evde Bakım Hizmeti, yatağa bağımlı, kimsesiz, engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın hem tedavilerini hem de bakımlarını gerçekleştirerek umut oluyor. Sağlık hizmetini vatandaşın ayağına götüren belediye, koronavirüs mücadelesinde de, evde sağlık ekipleri ve evde bakım ekiplerini Mamaklılar için seferber etti. Bu kapsamda pandemi sürecinden itibaren 2 bin yüz seksen yedi aileye sağlık, yaklaşık 5 yüz yaşlı ve kimsesiz vatandaşa evde bakım hizmeti veren belediye, hasta ve yaşlılara şifa dilerken aynı zamanda moral veriyor.  Ekipler, serum, sonda takılması, diyabetik ayak bakımı, yatak yarasına pansuman, enjeksiyon, şeker ve tansiyon takibi gibi konularda hizmet veriyor. Her geçen gün sağlık hizmeti ağını genişleten Mamak Belediyesi, hasta, yaşlı ve kimsesiz vatandaşlara koronavirüs salgını nedeniyle bilgilendirmede bulunarak, evden çıkmamaları konusunda da uyarıyor.

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