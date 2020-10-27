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Ekipler Hamamönü'nü pırıl pırıl yaptı

Altındağ Belediyesi ekipleri, tarihi Hamamönü bölgesini pırıl pırıl yaptı.
Ekipler Hamamönü'nü pırıl pırıl yaptı

Hamamönü bölgesi tertemiz oldu. Sabahın ilk saatlerinden itibaren tarihi Hamamönü bölgesinde Altındağ Belediyesi ekipleri tarafından kapsamlı bir temizlik ve hijyen çalışması yapıldı. Sokakları baştan aşağı yıkayan ekipler, işletmeleri de dezenfekte etti.

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"VATANDAŞLARIMIZIN İÇİ RAHAT ETSİN"
Hamamönü bölgesinin tarihi ve turistik yönüyle vatandaşların her gün yoğun ilgi gösterdiği, çok fazla ziyaretçinin geldiği bir yer olduğunu hatırlatan Başkan Balcı "Koronavirüsle mücadelemiz henüz bitmedi. Altındağ Belediyesi olarak temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarımıza titizlikle devam ediyoruz. Sosyal mesafe, maske kullanımı ve temizlik çalışmaları artık daha da önem kazandı. Ekiplerimiz 24 saat görev başında... Çalışmalarımızı ilçe genelinde aralıksız olarak sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın içi rahat etsin istiyoruz" dedi.

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MAHALLE MAHALLE TEMİZLİK
Altındağ Belediyesi'nin dezenfeksiyon çalışmalarını mahalle mahalle Altındağ'ın tüm noktalarında sürdürdüğünü de sözlerine ekleyen Başkan Balcı "Temizlik ekiplerimiz, ilaçlama ve yıkama araçlarıyla detaylı temizlik gerçekleştiriyor. Yollar ve çöp noktaları ilaçlı sularla yıkanırken, çöpler bölgeden uzaklaştırılıyor. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte göreve başlayan temizlik ekiplerimiz, 24 saat aralıksız mesai yapıyor. Vatandaşlarımız bu hassas çalışmalarımızdan çok memnun..." ifadelerini kullandı.

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