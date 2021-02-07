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Ekipler, marketleri denetlemeye başladı

Çankırı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Çankırı Ticaret İl Müdürlüğü iş birliği ile şehir merkezindeki marketleri denetlemeye başladı. 
Ekipler, marketleri denetlemeye başladı

Raflardaki ürünleri inceleyen ekipler, ürünlere ait fiyat artışı, gramaj kontrolleri ve etiket denetimlerini gerçekleştiriyor.
Zabıta ekiplerinin mesaisi marketlerde devam ediyor.  Zabıta ekipleri şehir merkezindeki marketlerde ürün etiketi, etiket ve barkod okumalarındaki tutarlılık ile orijinal gramajlarının ürün bilgilendirme etiketleri ile tutarlılığını denetlemeye başladı. Ayrıca, Rekabet Kurulunun belirlediği kâr marjından daha yüksek kâr marjının kontrol edildiği denetimlere Çankırı Ticaret İl Müdürlüğünden yetkililer de katıldı. 

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Market raflarında bulunan ürünlerin fiyat etiketlerinin olup olmadığı, etiketlerin kasadaki fiyatı ile tutarlılığı ve bilgilendirme etiketleri ile gramaj bilgilerinin tutarlılığı kontrol edildi.  son tüketim tarihi geçmiş ürünler için Zabıta ekipleri tarafından tutanak tutularak imha edilmek üzere ürünlere el konuldu. Denetimlerin gerçekleştirildiği marketlerde ürün etiket açıklamalarının eksik olmaması ve fiyat dalgalanmaları hakkında işletme yetkililerine gerekli bilgilendirme ve uyarılar yapıldı.  Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, “Halkın sağlığı ve huzuru için gıda, temel tüketim, kozmetik ve temizlik ürünlerindeki olası gramaj oyunlarına, tüketicilerimizi mağdur edecek gizli zam uygulamalarına karşı denetimlerimizi marketlerimizden başlattık. Amacımız, sadece tüketici olan vatandaşımızı değil haksız rekabete maruz kalan esnaf kardeşlerimizi de korumaktır. Bu yüzden hem vatandaşlarımızın hem de işletme sahiplerimizin Zabıta ekiplerimizin denetimlerine yardımcı olmalarını, gerekli duyarlılığı göstermelerini önemli rica ediyorum.” dedi. 

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