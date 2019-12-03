Ekmeğin bayatı da para ediyor! İşte bayat ekmeğin fiyatı...

Başkent’te market ve fırınlarda kalıp bayatlayan ekmekler de alıcı bulabiliyor. Kimi dar gelirli aileler normal fiyatının çok altında alabildikleri için bayat ekmek tercih ediyor. Bayat ekmekler 20 kuruştan alıcı buluyor.

Başkent'te günde 5 milyon ekmek üretilmesine karşın ne yazık ki bunun 270 bini israf ediliyor. Gün içerisinde satılmayan hatta kasalarından dâhi çıkmayan ekmekler bayata ayrılıyor ya da çöpe atılıyor. Ancak bayata ayrılan bu ekmekleri özellikle dar gelirli kalabalık aileler, çiftçiler ve esnaf tercih edebiliyor. Tanesi 1 lira 25 kuruş olan ekmekler bayatlamış ise ortalama 50 adetlik çuvallarda 10-15 liraya satılıyor. Ertesi güne ve sonraki günlere kalan bu ekmeklerin tanesi ise 20-25 kuruşa geliyor.

BAYAT EKMEĞE RAĞBET ÇOK

Her gün fırınlarda üretilen binlerce ekmeğin bir kısmı market ve bakkallarda fazlası olduğu gerekçesiyle daha kasalarından çıkmadan bayata ayrılırken buna bir de satılmayan rafta duran ekmekler ekleniyor. Özellikle sabahın erken saatlerinde bir önceki günün ekmeğini toplayan fırınlarda bayat ekmek yoğunluğu yaşanıyor.

ÇİFTÇİLER KÖYE GÖTÜRÜYOR

Başkent’in özellikle tarım yapılan ilçelerinde bayat ekmekleri hayvanlarına vermek için çiftçiler alıyor. Fırınına göre değişen fiyatlar ortalama çuvalına 10-15 lira arasında oynuyor. Kendi çuvalını getirenler 2 kasa yani 50 adet ekmeği 1 çuvala sığdırıyor. Ekmekler özellikle büyükbaş hayvan üreticileri için büyük avantaj sağlıyor.

DAR GELİRLİ KALABALIK AİLELERİN TERCİHİ OLUYOR

Bayat ekmeğe rağbet yalnızca çiftçiler tarafından değil, dar gelirli yüksek nüfuslu ailelerin de tercihi oluyor. Ortalama günde evlerinde 5 ekmek alan bir ailenin günlük ekmek masrafı 6,25 lira yerine 1,5 liraya geliyor. Vatandaşlar buzdolaplarının dondurucu kısmında çok aldıkları ekmekleri muhafaza edip yenilmeyecek şekilde korumasını da önlüyor.

KÖFTECİLERİN TERCİHİ

Bilindiği üzere galeta unu ya da ekmek ev köftesi yapımında kullanılıyor. Ancak paket galeta unu fiyatlarının artmasıyla köfte ve kıyma türevi ürünleri yapan esnaf da bayat ekmeğe yönelmiş durumda. Aldıkları çuval ekmekleri kurutan esnaf daha sonra onları öğütücü robottan çekerek köftenin içerisine katılacak hale getiriyor.

ÇOK ÇEŞİTLİ BÖREK VE KAHVALTILIK YAPILABİLİYOR

Tüm bunların dışında şeflerin tasarruf yapmak isteyen ev hanımlarına önerdiği tariflerin başında bayat ekmek geliyor. Bu ekmeklerle pek çok börek ve tatlı yapılabilirken maliyeti diğerlerine göre çok daha düşük oluyor. Ayrıca kahvaltıda tüketilen yumurtalı ekmekten, çorbaların yanında sunulan kuru ekmeklere kadar bayat ekmek her anıyla değerlendiriliyor.



5 MİLYON EKMEĞİN 270 BİNİ İSRAF

Öte yandan geçtiğimiz günler bir açıklama yapan Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürü Saim Fahrettin Gökşin Başkent’te günde üretilen 5 milyon ekmeğin 270 bine yakının israf edildiğini, bu israfında yüzde 63'ünün fırınlarda, yüzde 27'sinin hanelerde, yüzde 10'unun da lokanta, otel, personel ya da öğrenci yemekhanelerinde yaşandığını ifade etti. Gökşin bu israfa sebep olarak fırınların iadeli ekmek satışı yapmasını gösterdi. Bu satış sisteminde fırınlar bakkal ve marketlerin satamadığı ekmekleri iade alıyor.

Erkal Erdoğan/İLKSAYFA

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