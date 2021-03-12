  • BIST 1.557
  • Altın 415,930
  • Dolar 7,5597
  • Euro 9,0279
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 6 °C
  • Konya -1 °C
»

Ekmek arasında uyuşturucu taşıyan şüpheli gözaltına alındı

İzmir'in Bornova ilçesindeki Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde, polisin şüphe üzerine durdurduğu kişinin üzerinden ekmek arasına gizlenmiş yarım kilo metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Ekmek arasında uyuşturucu taşıyan şüpheli gözaltına alındı

Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde denetim yaptığı sırada şüphelendikleri Doğan A.'yı (34) durdurarak kimlik sorgusu yaptı. GBT sırasında şüphelinin elindeki poşeti de inceleyen polis ekipler, ekmek arasına gizlenmiş 528 gram metamfetamin buldu.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Doğan A., poşetin içerisinde ne olduğunu bilmediğini ve Antalya'ya götürmek için 2 ay önce Konak Kuruçay Mahallesi'nde S.Ö.'den aldığını belirtti. Gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüphelinin, uyuşturucu madde kullanma, kasten yaralama gibi birçok suçtan kaydı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Ersoy'dan '12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü' mesajı12 Mart 2021 Cuma 10:04
  • Bakan Soylu'nun açıkladığı operasyonun detayları12 Mart 2021 Cuma 09:41
  • İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 15 gözaltı12 Mart 2021 Cuma 09:33
  • Emekli Orgeneral Halit Edip Başer vefat etti12 Mart 2021 Cuma 09:30
  • BM: İnsan Hakları Eylem Planı'nın uygulanması için Türkiye'ye destek vermeye hazırız12 Mart 2021 Cuma 09:28
  • Yasadışı bahis soruşturması; 26 şüpheli için gözaltı kararı12 Mart 2021 Cuma 09:24
  • Hava Kuvvetlerinde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı12 Mart 2021 Cuma 09:24
  • AFAD duyurdu: Ağrı'da deprem12 Mart 2021 Cuma 09:23
  • İstanbul'da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi12 Mart 2021 Cuma 09:23
  • Başına sert cisimle vurularak öldürülen trans bireyin cesedi çekyat içinde bulundu12 Mart 2021 Cuma 09:21
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti