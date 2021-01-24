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Ekmek fırınında kaynak yapan işçi, yük asansörünün altında kalarak öldü

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde, ekmek fırınının bodrum katında kaynak işi yapan Hüseyin Demirci (69), yük asansörünün altında kalarak hayatını kaybetti.
Ekmek fırınında kaynak yapan işçi, yük asansörünün altında kalarak öldü

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi, Kıbrıs Caddesi üzerinde bulunan bir ekmek fırınında meydana geldi. Fırının bodrum katında kaynak işi yapan Hüseyin Demirci, henüz bilinmeyen nedenle yük asansörünün altında kaldı. Çalışanların durumu fark etmesi üzerine olay yerine çağırılan 112 ve itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan Demirci'nin kalbinin durduğu belirlendi. Sağlık ekiplerince yaklaşık 20 dakika kalp masajı yapılan ve duran kalbi tekrar çalıştırılan Demirci, Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Demirci, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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