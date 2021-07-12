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Ekmek fiyatına artış beklentisi

Ankara Fırıncılar Odası Başkanı Gürsel Alnıaçık, artan maliyetler nedeniyle fırıncıların para kazanamadığını belirterek, "Şu anda fırıncılar 1.75 TL’lik fiyatla kendini kurtarıyor, para kazanmıyor.
Ekmek fiyatına artış beklentisi

Ankara Fırıncılar Odası Başkanı Gürsel Alnıaçık, Ankara Valiliğince Oda'nın ekmek tarifesine ilişkin Mart ayında açtığı mahkeme sürecinin devam ettiğini söyledi. 

MALİYETLER ARTTI 

Alnıaçık, Ankara Ticaret Odası’nın tarifesinin ise Valilik tarafından oy birliğiyle kabul edildiği bilgisini verdi. Ankara'da 200 gram ekmeğin 1,75'ten satıldığını kaydeden Alnıaçık, "Şu anda o tarife uygulanıyor. Mahkeme süreci devam ederken esnaf hukuken alınmış olan tarifeden satabiliyor. Maliyetler çok arttı. En son unu 120-130 liraya alıyorduk, bu sene kuraklık olduğu için un fiyatları 200 liraya dayandı. Her şeye zam geliyor. Ekmek dağıtımı için daha önce 110 bin TL’ye aldığımız pikap araç bugün 280 bin lira olmuş. Şu anda fırıncılar 1.75 TL’lik fiyatla kendini kurtarıyor, para kazanmıyor. Böyle giderse yıl sonunda ekmeğe yine zam gelebilir gibi görünüyor" dedi.

Zafer Altuntaş/İLKSAYFA 

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