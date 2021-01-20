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Ekmekler 650 yıllık maya ile yapılıyor

Mamak Kutludüğün’de kara fırın diye adlandırılan özel bir fırında yapılan köy ekmeğinde 650 yıllık ekşi maya kullanılıyor. Silsile yoluyla nesilden nesile aktarılan maya ile odun ateşinde lezzetli köy ekmekleri yapılıyor.
Ekmekler 650 yıllık maya ile yapılıyor

Mamak Kutludüğün Mahallesi’nde bir gelenek uzun yıllardır sürdürülüyor. Silsile yoluyla nesilden nesile aktarılan ekşi köy mayası ile yaklaşık 650 yıldır köy ekmeği yapılıyor. Kara fırın adı verilen fırınlarda pişirilen ekmekler, köy halkına ve çevre mahallelere satılıyor. Odun ateşinde pişirilen ekmeklerin tanesi ise 5 liradan alıcı buluyor.

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GEÇİM KAYNAĞI OLDU
Kutludüğün Mahallesi’nde birçok vatandaş geçimini köy ekmeği yapıp satarak sağlıyor. Bunlardan birisi ise gazetemize yaptığı ekmekler hakkında bilgi veren köy sakinlerinden Figen Oruçoğlu. Oruçoğlu, kara fırın diye adlandırılan özel bir fırında ekmekleri pişirdiklerini,  kendileri için artık bir geçim kaynağı olduğunu söylüyor.

NESİLDEN NESİLE AKTARILIYOR
Oruçoğlu, köy halkının eskisi gibi kendi ekmeklerini yapmadığını bu yüzden işi ticarete dökerek yaptığı ekmekleri köy halkına ve çevre mahallelere de sattıklarını dile getirerek şu ifadeleri kullanıyor, “Kara fırın diye adlandırdığımız nesilden nesile aktarılan bir fırında ekmeğimiz yapılmaktadır. Un, su, tuz ve ekşi maya kullanıyoruz. Günde 5 fırın ekmek çıkarıyoruz. Bir fırında ortalama 70 ekmek bulunuyor. Bir fırına bir çuval un gidiyor. Tanesini 5 liradan satıyoruz. Eşimle birlikte bu işi yürütüyoruz.”

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YAKLAŞIK 9 SAATTE HAZIRLANIYOR
“Ekmeğin hazırlanmasından, fırına verilmesi çıkarılması yaklaşık 5 saat sürüyor.  Hatta geceden mayası yapılıyor onu da eklersek 8-9 saatte bir fırın ekmek hazırlanıyor. Zor ve meşakkatli bir iş.”

COĞRAFİ İŞARETLİ OLACAK
Konu hakkında bilgi veren Kutludüğün Mahallesi Dernek Başkanı Ahmet Akbıyık ise yakın bir zamanda Mamak Belediyesi’nin girişimleri neticesinde, kara fırın ekmeğine coğrafi işaret alacaklarını belirtti. Akbıyık, “Eskiden ekmeğimizi kendi buğdayımızdan Çubuk’ta Akyurt’ta öğüttüğümüz undan yapardık. O zamanlar kara un derdik, pek beğenilmezdi. Beyaz un daha cazip gelirdi. Beyazlığına aldandık. Şimdi ise tekrar kara una dönmek için uğraşıyoruz. Yakın bir zamanda da coğrafi işaretimiz olarak tescil edilecek” diye konuştu.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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