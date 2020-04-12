Ekmekler Kahramankazan Belediyesi’nden

Kahramankazan Belediyesi, İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi uyarınca iki gün sürecek sokağa çıkma yasağı boyunca, vatandaşların ekmek ihtiyacını karşılamak üzere harekete geçti. Belediye, talep eden vatandaşlara ücretsiz olarak ekmek götürüyor.

Kahramankazan Belediyesi, İçişleri Bakanlığı’nca açıklanan iki günlük sokağa çıkma yasağının hemen ardından evlerinde kalan vatandaşların ekmek ihtiyacını karşılamak için kolları sıvadı.

Ekipler oluşturuldu

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’un talimatıyla sokağa çıkma yasağı süresince isteyen vatandaşlara evlerinde ücretsiz olarak ekmek dağıtımı yapacak ekipler oluşturuldu. Bu kapsamda ekipler, belediyeyi arayarak ekmek talebinde bulunan vatandaşların yardımına koşuyor. Ekmekler, ekipler tarafından ücretsiz olarak vatandaşların ayağına götürülerek teslim ediliyor. Bu kapsamda oluşturulan elipler çalışmalarını yasak boyunca sürdürecek. Belediyeden ekmek talebinde bulunan vatandaşlar, 09.00-18.00 saatleri arasında 0 530 548 38 92,

0 537 040 67 59 ve 0 537 040 67 60 numaralı telefonları arayabilecek. Böylece vatandaşlar evlerinden çıkmadan ekmek ihtiyaçlarını karşılayabilecek.

Vatandaş oldukça memnun

Vatandaşlar, bu uygulamadan son derece memnun olduklarını belirterek, duydukları memnuniyeti, “Başkanımız Serhat Oğuz’a bu anlamlı davranışı için teşekkür ediyoruz” sözleriyle dile getirdi.

Tüm imkânlarımızla yanınızdayız

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da, koronavirüsle mücadelelerini her alanda sürdürdüklerini belirterek, “Bu zorlu süreci hep birlikte aşacağız. Bu kapsamda sokağa çıkma yasağı boyunca talep eden vatandaşlararımızın ekmek ihtiyaçları belediyemiz tarafından karşılanacak. Ekiplerimiz, bizlere ulaşarak adreslerini veren hemşehrilerimize ekmeklerini evlerinde teslim edecek. Bu kapsamda, Belediyemiz tarafından temin edilen günlük ekmekler ücretsiz olarak hemşehrilerimize ulaştırılacak. Tüm vatandaşlarımızın yanındayız. Belediyemizin tüm imkânlarını Kahramankazanımız için sonuna kadar kullanmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

