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Ekmeklerimiz kitaplaştı

Ankara Halk Ekmek Fabrikası, uzun soluklu çalışmaların ardından 200 sayfalık “Geleneksel Ekmeklerimiz” adlı kitabı ücretsiz olarak kamuoyuna sundu.
Ekmeklerimiz kitaplaştı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, Anadolu’da geleneksel yöntemlerle üretilen yöresel ekmek ve unlu mamullerin tespit edilerek kayıt altına alınması için 81 ilin Belediye Başkanlıklarına, İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine, Ticaret ve Sanayi Odalarına, bazı illerde ise üniversiteler ve Ziraat Odaları’na resmi yazılar göndererek “Geleneksel Ekmeklerimiz” adlı kitabı hazırladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Geleneksel Ekmeklerimiz” adlı kitabın önsözünde ekmeğin nimet ve bereketin simgesi olduğuna vurgu yaparak, “Hazırlanan bu eserin geleneksel ekmeklerimizle ilgili bilgilerin korunmasına ve gelecek nesillere aktırılmasına vesile olmasını diliyorum” dedi.

GELECEK NESİLLER İÇİN KAYNAK ESER OLMASI AMAÇLANIYOR

Halk Ekmek Fabrikası öncülüğünde 5 yıllık uzun soluklu bir çalışmanın ardından Prof. Dr. Hamit Köksel ve Prof. Dr. Nevin Şanlıer’in katkıları ile ilk kez geniş kapsamda hazırlanan “Geleneksel Ekmeklerimiz” adlı kitabının basımı tamamlandı. Kitap parayla satılmayacak bir kültür mirası olarak arşivlerde yerini alacak.

 Gelecek nesiller için kaynak eser ortaya çıkartmayı hedefleyen kitap projesine kamu ve yerel yönetimler paydaş olarak dahil edildi. Kitabın yayınlanmasında katkı sunan Köksel ve Şanlıer bazı illere giderek geleneksel ekmeklerin yapımını bizzat yerinde inceledi. Halk Ekmek Genel Müdürlüğü’nün yazısına cevap veren illerden gelen yöresel ekmek bilgileri, tarifleri ve görselleri Yayın Kurulu’nca titizlikle değerlendirildi.
Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürü Dr. Hüseyin Velioğlu, Anadolu’da unutulmaya yüz tutmuş ekmek kültürünü yaşatmak amacıyla bu kitabı hazırladıklarına dikkat çekerek şöyle konuştu:
“Kaynak eser niteliğindeki bu kitap ile Anadolu’daki geleneksel ekmek ve çeşitlerini kayıt altına almayı öngördük. Bu eser ile geleneksel ekmeklerimize ve kültürümüze sahip çıkmış olacağız. Geleceğimizin teminatı olan gençler atalarının mirasını unutmamış olacak. Ücretsiz olarak ‘Geleneksel Ekmeklerimiz’ kitabını Ankara ve Türkiye'nin hizmetine sunduk. Ekmek kültürü Anadolu’nun temel değerlerinden biridir. Bu kültürün korunması, geliştirilmesi gerekiyor. Kooperatiflerimizi de yönlendiriyoruz, onlar bu ekmekleri yapsınlar biz de Halk Ekmek olarak alıp satmak istiyoruz. Tamamen el emeği göz nuru ve binlerce yıllık kültür, bu işler kolay yürümüyor. Siz sahiplenmezseniz bu insanlar üretimde yapamazlar ve bizim gençlerimiz de bu değerlerin olduğunu bilmezler. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum”

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KİTAPTA EKMEĞİN BESLENMEDEKİ YERİ VE EKMEK İSRAFI KONULARI DA YER ALIYOR

Kitapta; tahıllar hakkında genel bilgiler, ekmeğin tarihçesi, ekmek ve beslenmedeki yeri, ekmeğin bayatlamaması ve ekmek israfına dair bilgiler de yer aldı. Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bolu, Bursa, Burdur, Çanakkale, Çorum, Elazığ, Erzincan, Giresun, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Muğla, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Tokat, Trabzon, Van’da yapılan geleneksel ekmekler enerji ve besin öğesi değerleri ve tarifleri ile anlatıldı. Bunun yanı sıra Girit’te yapılan geleneksel ekmekler ve Nogay ekmeklerine de yer verildi.
Ankara Halk Ekmek Fabrikası’nın geleneksel ekmekleri ve unlu mamuller konusundaki bazı çalışmalarının yer aldığı kitapta, ekmekle ilgili atasözü-deyimler, güzel sözler ile batıl inançlar, dualar ve beddualar da anlatıldı.
Ücretsiz olarak basılan “Geleneksel Ekmeklerimiz” adlı kitabı başta Milli Kütüphane Başkanlığı olmak üzere; 81 İl Valiliği, 81 İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı, devlet üniversitelerinin Ziraat Fakültelerine, Gıda Mühendisliği bölümlerine, belediye başkanlıklarına, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne, Türkiye Ziraat Odaları Birliğine, Türkiye Fırıncılar Federasyonuna, Fırıncılar Odasına, Halk Ekmek Fabrikalarına, Gıda Mühendisleri ve Ziraat Mühendisleri Odalarına, Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliğine ve Türkiye Ekmek Üreticileri Birliği ile ilgili sivil toplum kuruluşlarına dağıtılmaya başlandı.

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