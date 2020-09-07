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“Ekolojik İnceleme ve Sıfır Atık Eğitim Merkezi”nin yapımına başlandı

Sincan Yenikent’te “Ekolojik İnceleme ve Sıfır Atık Eğitim Merkezi”nin yapımına başlandı. Adeta bir botanik bahçesi şeklinde tasarlanacak merkezde, çocuklar başta olmak üzere 7’den 70’e herkese sıfır atık ve geri dönüşüm süreci anlatılacak. 
“Ekolojik İnceleme ve Sıfır Atık Eğitim Merkezi”nin yapımına başlandı

Yenikent’te 20 dönümlük bir arazi üzerinde inşasına başlanan “Ekolojik İnceleme ve Sıfır Atık Eğitim Merkezi” Sincan’ın değerine değer katacak. 

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Doğa İle İç İçe Bir Ortamda Sıfır Atık Eğitimi Verilecek
Bölgede toprak tesviyesi çalışmaları devam ediyor, 600’den fazla ağaç ve çalı dikilerek yemyeşil bir alan ortaya çıkarılacak. 20 çeşit meyve ağacı dikilerek organik meyve üretilebilecek. Milli botanik bahçesinden alınacak bitkilerle bitki tarlası, rengârenk güllerle çiçek yolu oluşturulacak.

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Sıfır Atık Eğitim Merkezi Taşınıyor
Halen faaliyetlerine devam eden Sıfır Atık Eğitim Merkezi yeni yerine taşınarak daha ferah ve yemyeşil bir ortamda çalışmalarına devam edecek. Ekolojik İnceleme ve Sıfır Atık Eğitim Merkezinde organik atıklardan gübre üretilecek, gençler ve çocuklar buraya gelerek sıfır atık çalışmalarını uygulamalı olarak yerinde görebilecek. Ayrıca burada ortam temizliğinde kullanılmak üzere pazar atıklarından dezenfektan imal edilecek. Solucan gübresi üretilerek bitkilerin gelişiminde kullanılacak. 

Geri Dönüşüm Malzemeleriyle Park Oluşturulacak
Çocukların eğitimine çok önem veren Sincan Belediyesi, merkezde 2 dönümlük bir alan üzerinde park inşa edecek. İçindeki oyuncakların tamamı geri dönüşüm malzemeleri kullanılarak oluşturulacak. Merkezi ziyarete gelen miniklere geri dönüşüm süreci, oyuncaklar örnek gösterilerek anlatılacak.

Biyogaz Tesisinde Elektrik Üretilecek
Merkezde bitkisel atıklar gibi hayvansal atıklar da değerlendirilerek geri dönüşüme uğrayacak. Kurulacak biyogaz tesisi prototipinde hayvansal atıklar çürütülerek elektrik elde edilecek. Üretilen elektrik alanın aydınlatmasında kullanılacak. 

Başkan Ercan proje alanını inceledi
Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Ekolojik İnceleme ve Sıfır Atık Eğitim Merkezi”nin yapım çalışmalarını inceledi. Çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Ercan “Sıfır atık konusunda öncü belediye olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sıfır Atık seferberliğine ilişkin çalışmalarımızı bir adım öteye taşıyarak ‘Ekolojik İnceleme ve Sıfır Atık Eğitim Merkezi’nin yapımına başladık. Tesisimizin yapımı tamamlandığında 7’den 70’e herkese sıfır atık ve geri dönüşüm sürecinin önemini uygulamalı olarak anlatacağız. Merkezimizde bitkisel ve hayvansal atıkları da değerlendirerek geri dönüşüme katkı sağlayacağız. Şimdiden Sincanımıza hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

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