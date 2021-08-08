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'Ekolojik Üst Geçit' çiftçilerin ve hayvanların güvenli geçiş rotası oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, yaban hayatını korumak ve yaban hayvanlarından kaynaklanan trafik kazalarının önüne geçebilmek için Erzincan'da yapılan "Ekolojik Üst Geçit" besicilerin güvenli geçiş rotası oldu.
'Ekolojik Üst Geçit' çiftçilerin ve hayvanların güvenli geçiş rotası oldu

Şehirlerarası ve uluslararası araç trafiğinin yoğun olduğu kara yollarında yaşanan kazaları önlemek, besicilerin hayvanlarını güvenli bir şekilde yolun karşısına geçirmelerini sağlamak amacıyla inşa edilen geçit bölge çiftçisinin yüzünü güldürdü.

Üzümlü ilçesine bağlı Karakaya, Pişkidağ ve Sarıkaya köylerindeki besicilerin isteği üzerine Çermik mevkisine 3 milyon 400 bin lira bütçe ile üst geçit yapıldı.

Türkiye'de örnek proje olarak gösterilen ve ilk kez Erzincan'da yapılan çelik konstrüksiyon üzerine inşa edilen üst geçit ile yaralamalı ve ölümlü trafik kazalarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

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"Kara yolundaki can ve mal güvenliği sağlanmıştır"

Karayolları 16. Bölge Müdürü Mustafa Horuz,  Karayolları Genel Müdürlüğünün trafik güvenliğini her şeyin üstünde tuttuğunu ve yapılan geçitle bölge insanının rahat bir nefes almasının sağlandığını söyledi.

Kara yolunun geçtiği bölgede binlerce dönüm mera bulunduğunu dile getiren Horuz, "D-100 kara yolumuz mera alanlarımızı ikiye kesmekte ve alanın ortasında bulunmamız nedeniyle yol üzerinde kaçak veya toplu hayvan geçişlerine maruz kalmaktaydı. Bu geçişler sırasında zaman zaman maddi veya yaralamalı hatta ölümlü kazalar meydana geliyordu." diye konuştu.
Horuz, kara yollarında uygulanan "kaza kara noktaları" kapsamında üst geçidin inşa edildiğini kaydetti.

Devlet eliyle yapılan geçidi kullananların sayısının da yüksek olduğunu ifade eden Horuz, şöyle konuştu:

"Türkiye'de ilk kez çelik konstrüksiyon üzerine inşa edilmiş geçit özelliğini taşıyor. Bölge çiftçimizin son derece duyarlı olması ve geçitten sonuna kadar yararlanmasından ötürü sevinçliyiz. Bir iki sefer hayvanlar burayı kullandıktan sonra artık kendiliğinden geçecekler. Dolayısıyla burada yetişen hayvanlar geçitten karşıya geçirilerek, kolaylıkla meraya ulaşımı sağlanacak. Yapılan köprüyle daha önce hayvanların geçişi sırasında yaşanan kazalar ortadan kalkmış, kara yolundaki can ve mal güvenliği sağlanmıştır."

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Karakaya köyü muhtarı Yakup Ayhan da "Ekolojik Üst Geçit" yapıldıktan sonra köylülerin kara yolunu hayvanlarıyla birlikte karşıdan karşıya geçmekten korkmadıklarını söyledi.

Ayhan, "Son derece modern ve güzel bir üst geçit yapıldı. Rahat ve tehlikesiz bir şekilde karşıya geçme imkanı bulduk. Vesile olanlardan Allah razı olsun." dedi.

Üst geçidi kullanmaya başlayan besicilerden Yunus Dal ise hayvanlarını kara yolundan karşıya geçirirken önemli kazalar atlattığını, geçidin yapılmasıyla herkes gibi kendisinin de rahat bir nefes aldığını belirtti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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