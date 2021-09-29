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Ekonomik güven 41 ayın zirvesinde

Ekonomik güven endeksi eylülde aylık bazda yüzde 1,6 artarak 102,4 değerini aldı. Bu rakamla 41 ayın en yüksek değerine ulaşıldı.
Ekonomik güven 41 ayın zirvesinde

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks ağustosta 100,8 iken eylülde yüzde 1,6 artarak 102,4 değerine yükseldi. Bu değer 41 ayın en yüksek değeri olarak kayıtlara geçti. Endeks, Nisan 2018'de 103 seviyesinde bulunuyordu.

Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Reel kesim güven endeksi geçen aya göre eylülde yüzde 1 artarak 113,3, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,5 yükselerek 117,8, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 4,8 artışla 115,6 değerini aldı. İnşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 0,7 azalışla 91,8 değerine geriledi.

Tüketici güven endeksi ise yüzde 1,8 artarak 79,7 değerine yükseldi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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