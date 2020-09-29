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Ekonomik güven endeksi arttı

Ekonomik güven endeksi, eylülde aylık bazda yüzde 3,1 artarak 88,5 değerine yükseldi.
Ekonomik güven endeksi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. 

Endeks bu ay, ağustosa göre yüzde 3,1 artarak 88,5 değerine ulaştı. Ekonomik güven endeksindeki yükseliş, tüketici, reel kesim (imalat sanayi) ve hizmet sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Tüketici güven endeksi eylülde aylık bazda yüzde 3,2 artarak 82, reel kesim güven endeksi yüzde 0,5 yükselerek 105,7, hizmet sektörü güven endeksi de yüzde 6,4 artarak 74,9 değerini aldı.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi ise aynı dönemde yüzde 1,5 azalarak 93,5'e ve inşaat sektörü güven endeksi yüzde 2 gerileyerek 83,3'e düştü.

Tüketici güven endeksi "Eylül 2020 Haber Bülteni"nde gerçekleştirilen güncelleme ekonomik güven endeksine de yansıtıldı. Ayrıntılı metodolojik bilgiye, "Ekonomik güven endeksinde yapılan ana revizyona ilişkin metodolojik doküman" dosyasından ulaşılabilecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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