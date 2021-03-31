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Ekonomik güven endeksi martta yüzde 3,3 arttı

Ekonomik güven endeksi martta aylık bazda yüzde 3,3 artarak 98,9 değerini aldı.
Ekonomik güven endeksi martta yüzde 3,3 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks şubatta 95,8 iken martta yüzde 3,3 artarak 98,9 değerine çıktı. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayisi), hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre martta yüzde 2,5 yükselerek 86,7, reel kesim güven endeksi yüzde 1,4 artışla 110,2, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 5,1 artarak 105,5, perakende sektörü güven endeksi yüzde 0,2 yükselişle 109,2 değerini aldı.

İnşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 4 azalarak 79,8 oldu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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