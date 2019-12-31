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Ekonomik güven son 1.5 yılın zirvesinde

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, aralık ayında ekonomik güven endeksi yüzde 2,6 oranında artarak 93,8’e ulaştı. Endeks, Temmuz 2018’den bu yana en yüksek seviyesine çıktı. 2018’in başında 105,2 seviyesinde bulunuyordu.
Ekonomik güven son 1.5 yılın zirvesinde

Tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endeks olan ekonomik güven endeksi, 2018’in başında 105,2 seviyesinde bulunuyordu. Geçen yılın ikinci yarısında spekülatif kur atakları, jeopolitik gelişmeler ve küresel ticaret savaşlarının etkisiyle ekonomik güven endeksi, 2018’nin ekim ayında 75,2 seviyesine kadar geriledi. Hükümetin ve ekonomi yönetiminin aldığı tedbirler ve uyguladığı politikaların pozitif etkisiyle makro verilerde olumlu gelişimler görüldü. Faizlerdeki düşüş, enflasyonun uzun bir aranın ardından tekrar tek haneye gerilemesi ve azalan jeopolitik riskler, Türk lirası varlıklara güveni artırmanın yanı sıra ekonomik güvende de artışlar yaşandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ekonomik güven endeksi aralıkta geçen aya göre 2,4 geçen yılın aynı ayına kıyasla 11,8 puan yükselerek yaklaşık 1,5 yılın zirvesi olan 93,8’i gördü. Ekonomideki toparlanma reel kesim güven endeksinde de kendisini gösterdi. Reel kesim güven endeksi aralıkta geçen aya göre 2,8 puanlık artışla 108,7 ile 21 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Hem tüketici hem de üretici tarafında geleceğe yönelik pozitif bekleyiş artarken ekonomik güven endeksinin hesaplamasında kullanılan alt endekslerde de artışlar yaşandı. 

Gelecek 3 ayda üretim hacmini gösteren endeks değeri, aralıkta 127,3 ile 26 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. İstihdamın ve ihracat siparişlerinin gelecek 3 ayda artacağına yönelik beklentilerde de iyileşmeler görüldü. Öte yandan kamu bankaları öncülüğünde gerileyen konut kredi faizlerinin inşaat sektöründeki etkisi de inşaat sektörü güven endeksine yansıdı. Endeks, aralıkta 68,9 ile Temmuz 2018’den bu yana en yüksek seviyesine çıktı. 

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