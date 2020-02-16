"Ekonomimiz yeniden yükselişe geçti"

İstanbul Teknopark'ın 2. etabının açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin geleceğinin inovasyonda olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Teknopark 2. Etap Açılış Töreni'nde konuştu. Teknopark'ın eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın projesi olduğunu belirten Erdoğan, tesiste 312 şirket 5 binin üzerinde istihdam sağladığını söyledi. Ekonominin yükselişe geçtiğini kaydeden Erdoğan, "Ekonomik tuzağı bozduk. Ekonomiye güven artıyor üretim cephesinden rekorlar gelmeye başladı. İmalat sanayiinde siparişler artıyor" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

* Teknoloji dünyamızın kıymetli temsilcileri sizleri selamlıyorum. İkinci dünya savaşının ardından kendilerine bilim ve sanayi alanında kendisini doğru alanlar belirleyen ülkeler bugün önemli yerlere geldiler.

* İçinde bulunduğumuz bu Teknopark da rahmetli Turgut Özal’ın projesiydi. Bu arazi yıllarca boş kaldı. İşin teknoloji parkı bölümü görmezden gelindi ne mutlu ki bunu hayata geçirmek bize nasip oldu.

* Ülkemize 18 yılda yollar, köprüler gibi dev eserler kazandırmanın yanı sıra bilime de destek verdik.

* Bu merkezler birbirinden kıymetli firmalara girişimcilere ve cevval gençlerimize şu anda ev sahipliği yapıyor.

* Teknopark İstanbul'da 312 şirket 5 binin üzerinde çalışanı istihdam ediyor. Savunma Sanayi’nde pek çok öncü proje buradan çıktı.

* Ülkemizin gururu MİLGEM korvet, alay tankı ve amfibi hücum gemisi gibi projelerin AR-GE çalışmaları burada yürütülüyor. Ekonomi sanayi işbirliğinin iyi örnekleri burada sergileniyor. Teknopark dışa bağımlılığımızı ortadan kaldırma hedefi ile çalışmalarını sürdürüyor.

* Amacımız buranın 43 bin AR-GE mühendisinin çalıştığı dünyanın sayılı AR-GE merkezlerinden bir haline getirmektir.

* Yerli ve milli otomobil beyin takımı bilişim vadisinde çalışmalarını sürdürüyor. Araştırmacılar tecrübelerini ülkemize aktarıyor, gençlerimize rol model oluyor. Türkiye yapamaz diyen bu zihniyet ülkemize 60 yıl kaybettirdi. Biz bu adımı attık gördük ki Türkiye’nin gücü bu proje için yeterli. Bir çok Türk mühendis yurt dışındaki önemli işlerini bırakıp sırf bu projede yer almak için ülkelerine döndüler.



* Geçen sene uygulamaya başladığımız uluslararası lider araştırmacılar programına gelen talepler umut verici düzeyde. Dünyanın en iyi araştırmacıları çalışmaları için artık ülkemizi tercih ediyor.

"EKONOMİ TUZAĞI BOZDUK"



* 2019’u her şeye rağmen pozitif büyüme ile kapatacağımız anlaşılıyor. Ekonomik tuzağı bozduk, ekonomimiz yeniden yükselişe geçti. Bu yılda öngörülerin çok üzerinde bir büyüme rakamına ulaşacağımıza inanıyorum. Otomobilden konuta kadar bunun işaretlerini görüyoruz. Ekonomiye güven artıyor. Sanayi üretimimiz 28 ay sonra rekora imza attı. İç talep güçleniyor.

* Türkiye'nin geleceği teknoloji ve inovasyondadır. Kendimizi savunma sanayiinde kanıtladık, sıra diğer alanlarda.



* Buradan tüm iş dünyamıza sesleniyorum ki zaman yatırım zamanıdır. Hükümet olarak yatırım AR-GE istihdam desteği veriyoruz. Faizler düşmüş vaziyette. Şimdi üreticinin ciddi anlamda yatırım zamanıdır. Girişimci de üzerine düşeni yapsın diyorum sonra geç kalırsınız. Türkiye’yi en kısa zamanda 2023 hedeflerine kavuşturacağız.



* En büyük hayalimiz, evlatlarımıza 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirebilecekleri güçlü bir Türkiye bırakmaktır. Kardeşliğimize, ülkemize ve milletimize olan inancımıza sıkıya sahip çıktığımız bu hedefimize kimse mani olamaz.

* İş dünyasına sesleniyorum... Zaman yatırım zamanıdır. Yatırım olacak ki üretim artsın, istihdam olsun. Hükümet olarak yatırım, üretim, ar-ge, istihdam desteği veriyoruz. Faizler ciddi manada tek haneli rakamlara doğru düşmüş durumda. Artık yatırım zamanıdır.

TEKNOPARK İSTANBUL'un 2. ETABI AÇILDI

Teknopark İstanbul 2. Etap Açılış töreninde, Erdoğan'ın yanı sıra, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören öncesinde Oktay ve bakanlarla Teknopark İstanbul'da geliştirilen ürünlerin sergilendiği alanı gezerek, milli teknolojiler hakkında bilgi aldı.

Törende, Teknopark İstanbul'un tanıtım filmi de izletildi.

Açılış konuşmasını yapan Teknopark İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Yerebakan, Teknopark İstanbul hakkında bilgi verdi. Yerebakan, Teknopark İstanbul'un bu günlere taşınmasına vesile olan başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere ilgililere teşekkür etti.

TEKNOPARK HAKKINDA

Erdoğan'ın 2. Etap açılışını yaptığı Teknopark İstanbul, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın yanında, yerli ve yabancı girişimcilerin Türkiye'nin teknoloji geliştirme kapasitesine katkıda bulunabilmesi amacı ile Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) ana ortaklığında kurulan bir teknoloji geliştirme bölgesi olarak faaliyet gösteriyor.

Ar-Ge faaliyetlerinin ve teknolojik üretimin desteklendiği, böylece girişimciliğin ve yerli milli üretimin ve istihdamın tetiklendiği bir ekosistem yarattığı belirtilen Teknopark İstanbul'da, başta savunma sanayi olmak üzere havacılık/uzay, denizcilik, ileri elektronik, enerji, sağlık bilimleri ve endüstriyel yazılım alanlarında yüksek teknoloji içerikli Ar-Ge çalışmaları yapan; Aselsan, TAI, TEI, Roketsan, STM, ASFAT, BMC Power, Vestel Savunma, Yaltes, C-Tech, Altınay Havacılık, Pavotek, Femsan, Armelsan, Kale Havacılık, Figes, Boeing gibi şirketlerin de aralarında bulunduğu yerli ve yabancı şirketler yer alıyor.

Öte yandan, Altay Tankı, Akıncı TİHA, Anka İHA, Atak Helikopteri ve özellikle denizcilik sektöründe Milgem Korvet, Anadolu Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi gibi savunma sanayinin önde gelen Ar-Ge projelerine destek veren Teknopark İstanbul'da, 2020 Yılı Ocak sonu itibariyle 312 firmanın bulunduğu, 5 bin 392 Ar-Ge mühendisinin çalıştığı ve 1763 savunma sanayi odaklı milli projenin hayata geçirildiği de kaydedildi.

10 MİLYAR DOLARLIK KATKI SUNMASI HEDEFLENİYOR

Teknopark İstanbul'da mevcut durumda 1. ve 2. Etap yapılar ile arazi tahsisi yapılarak kendi binalarını inşa eden firmaların alanlarıyla birlikte toplam 210 bin metrekare kapalı alan bulunduğu belirtilirken, açılışı yapılan 2. Etap binalarda 2020 sonuna kadar 4 bin ek istihdam sağlanmasının hedeflendiği vurgulandı.

Bu arada, Teknopark İstanbul'un, 2030 yılına kadar sağlanacak istihdam ve gerçekleştirecek ihracatlarla ekonomiye 10 milyar dolarlık katkı sunmasının hedeflendiği de ifade edildi.