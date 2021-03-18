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Ekonomin lokomotifi düğünlere izin çağrısı

DESOİD Başkanı Yılmaz Ulucan düğün sektörünün ekonominin lokomotifi olduğunu belirterek, “Düğünlere bağlı beyaz eşyacı, perdeci, aşçı, garson, müsizyen, hepsi şu an iş kaybı yaşıyor. Bir an önce düğünlere izin verilmelidir” dedi. 
Ekonomin lokomotifi düğünlere izin çağrısı

Düğün Etkinlik Sahne ve Organizasyon İşletmecileri Derneği (DESOİD) Başkanı Yılmaz Ulucan düğünlerin büyük ölçüde yaklaşık 1 yıldır yapılmadığını ve düğün sektöründe çalışanlar ve bağlı sektörlerde büyük iş kaybı olduğunu belirtti. Ulucan, çiftlerin düğün yapamadıkları için sürekli ileri bir tarihe ertelediğini beyaz eşyadan, mobilyaya, perdeciye kadar pek çok esnafında iş kaybına uğradığını söyledi. Ulucan ayrıca, düğün sektöründe çalışan müzisyenler, aşçı, garson, organizasyon çalışanları, palyaçoya kadar meslek grubunun 1 yıldır çok zor günler geçirdiğini belirtti. 

whatsapp-image-2021-03-18-at-11.33.09-(1).jpegONLARCA SEKTÖR ZARAR GÖRÜYOR 
DESOİD Başkanı Ulucan, sektörde çalışan insanların 1 yıldır evine ekmek götüremediğini ve hem aile hem ülke ekonomisinde büyük kayıp yaşandığını belirterek, “Bir çift gelip bir salonla sözleşme yaptığında, bir emlakçıya gidiyor evini tutuyor. Mobilyacıdan mobilya alıyor, perdeciye gidiyor, beyaz eşyacıya gidiyor, halıcıya gidiyor kesinlikle şehre bereket saçan bir sektör. Düğün gününe geldiğimizde fotoğrafçı, çiçekçi, gelin arabası kiralayanlar, aşçı, garson, organizasyon çalışanları, palyaço bu insanlar evlerine ekmek götüremiyor şu anda. Donmuş durumdalar. Çiftler ne zaman evleneceklerini bilmiyorlar. Bu bizim aile yapımıza da uygun olmuyor. Bizim kültürümüzde hayırlı iş bir an evvel olmalı denir. Fakat bu belirsizlik insanlara olumsuz yansıyor.120 milyar Türk lirası ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Yeni yuva kuran insanlar birçok şeye ihtiyaç duyuyor” ifadelerine yer verdi. 

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RESTORANLAR YERİMİZİ ALMAYA BAŞLADI
Cafe ve restoranlarda yemek servisinin serbest olmasından kaynaklı düğün salonlarının yerini almaya başladıklarını belirten Ulucan, “Düğün salonlarında yemek yenilmemesi haksız bir rekabet. Yan yana bir restoran ve bir düğün salonuyuz. Biz 100 kişilik su ikramlı düğün yapıyoruz, ancak düğün sahibi yan tarafa geçip 100 kişi yemek yiyebiliyor. Orası bizden daha küçük bir dükkan biz aslında bu konuda hijyen ve mesafeye daha uygunuz. Bu sektörde bir ayrım var. Bunun engellenmesini istiyoruz. Cafe ve restoranlar bizim yerimizi almaya başladı. Bu durumdan çok rahatsızız.” dedi. 

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA
 

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